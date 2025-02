Hilario Bravo: «Uno no se jubila de artista mientras le funcione la cabeza»

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 15 de septiembre 2022, 07:44 Comenta Compartir

Miércoles nublado de septiembre. Es casi la hora de la comida e Hilario Bravo (Cáceres, 1955) trabaja remangado para dar los últimos retoques a su nueva exposición que es, en realidad, un sumatorio de toda su carrera, de 50 años de producción artística, desde su primera muestra. 'Diario de un chamán', que se inaugura hoy en la sala El Brocense (20.30 horas) es solo un punto y seguido en la intensa actividad de artista apasionado y gran experimentador de formatos y texturas. La exposición podrá verse hasta el 15 de octubre en Cáceres y desde el 4 de noviembre al 6 de diciembre en el MEIAC de Badajoz, en donde se hará una visita guiada para suscriptores de HOY on+. La existencia, la naturaleza, los trayectos, las estancias, el éxtasis y el destino son los 'cajones' no cronológicos en los que ha metido su producción de medio siglo.

–¿Cómo ha estado estos 50 años en el mundo artístico?

–No hay un año en estos 50 en los que no se haya hecho ninguna exposición, no sé si prolífico, pero sí constante.

–Es una retrospectiva, pero dice que no le gusta esta palabra.

–No me gusta, tampoco la palabra antología, por eso no lo he puesto en los carteles ni en los catálogos, simplemente ‘Diario de un chamán’, aludiendo a lo cotidiano y a la medida del paso del tiempo.

–¿Cuáles considera que han sido los hitos de su carrera?

–Los comienzos, sin duda. Es como el bautismo en la vida de una persona. Más allá de eso el primer hito fue mi año en Berlín, donde estuve viviendo gracias a una beca de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Posteriormente la beca de la Academia de España en Roma y lo último ha sido exponer en Bruselas, en el Parlamento europeo, aunque yo en realidad el éxito no lo mido por el lugar prestigioso en el que expones, sino por las sensaciones más íntimas. Roma fue un hito académico pero también interior. Yo cuando entré en la capilla de San Luis de los Franceses y me vi un Caravaggio tenebrista en una sala a oscuras...lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, fue una revelación.

–Hay un hilo conductor en toda su obra que es la sensualidad, está muy apegada a las emociones universales.

–Cada cual tiene sus conceptos de las cosas. Aquí tenemos un gran museo como es el Helga de Alvear que tiene un tipo de arte conceptual que a mí me parece excesivamente frío, no quiero decir que no tenga sentimiento, pero a mí no me resulta lo suficientemente expresivo o expresionista como para que me haga vibrar.

–Hay muchos artistas que dicen que crean para entender el mundo. ¿Es su caso?

–Para mí el arte es una forma de pensamiento, un cuadro es una especie de pizarra donde se resuelven conceptos con imágenes.

–50 años en el mundo del arte. ¿Y ahora qué?

–En cuanto termine la exposición no me va a quedar más remedio que continuar el camino y mirar para adelante. En esta profesión nadie se jubila, hasta a Renoir le tenían que atar los pinceles a las manos porque tenía una artrosis terrible. Yo creo que mientras funcione la cabeza se puede seguir adelante.