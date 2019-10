«Mi hijo es un extranjero en su propio idioma»

A Antonio le llamaban en la guardería el gigante del castillo. Pasaba las horas dentro de una casita de plástico. Era su particular forma de huir del mundo. Allí no escuchaba los ruidos que tanto le agobiaban. Dejó de comer ante la frustración que le generaba no poder contar lo que le sucedía. Su impotencia terminaba en rabietas incontrolables. Incluso se daba golpes a sí mismo. Intentaba transmitir qué le pasaba pero no podía. Ante esos episodios, Paz Boticario, su madre, buscó ayuda profesional y a su hijo le diagnosticaron TEL (trastorno específico del lenguaje).

Desde entonces no ha parado de aprender sobre esas siglas. Los que se topan con ellas sufren un retraso en la adquisición del lenguaje sin tener pérdida de audición ni ninguna otra causa de retraso en su desarrollo. Para la mayoría de la sociedad es un trastorno desconocido. Sin embargo, lo padece el 5% de los población infantil y a ello se enfrentan cada día madres como Paz.

«Mi hijo dijo la primera palabra a los tres años. Hoy, a sus ocho, es un extranjero en su propio idioma», reconoce mientras juega con él en el parque de Cánovas, en Cáceres. «Percibe la realidad tal y como es, pero no es capaz de transformarla oralmente. Habla de forma automática y sin comprender», explica la madre del pequeño.

Lo mismo le sucede a Jorge, de nueve años. Al cumplir uno, su madre, que es neuróloga en el área de salud de Don Benito, empezó a darse cuenta de que a su hijo le pasaba algo. «Además de prestar poca atención, había aspectos que no terminaba de cuadrar cuando lo comparaba con otros niños. No cogía el chupete, no respondía a su nombre y no decía ni una sola palabra. Luego empezaron las ecolalias, repeticiones estrictas de lo que oía», detalla María Jesús Ojalvo.

Ante eso habló con profesionales de Neuropediatría de un hospital madrileño. Le dijeron que tenía retraso del lenguaje y a partir de ahí empezó un periplo médico por consultas. «El niño iba a peor e incluso tenía algunas rabietas de autoagresión. Con dos años y tres meses nos dijeron que tenía autismo».

Sin embargo, María Jesús no estaba de acuerdo con ese diagnóstico. «Notaba que miraba directamente a los ojos, que utilizaba el juego simbólico, que empatizaba conmigo y que tenía intención comunicativa». Ante eso recabó segundas opiniones y acudió a un centro privado de Madrid. Fue ahí donde especialistas en Psicología, Psicopedagogía y Logopedia le diagnosticaron TEL.

«Autismo y TEL van al principio de la mano. Entre ellos hay una línea muy fina, con síntomas muy parecidos. Cuando te dicen que padece TEL, respiras tranquila. Luego te ves sola, te sientes en el limbo. La gente está muy concienciada con otros trastornos, pero con este no. Muy pocos lo conocen y piensan que se acaba cuando tu hijo empieza a hablar», asegura la neuróloga. Ella sabe que «esto es de por vida».

Sus pequeños aún no han llegado a la adolescencia, pero saben que cuando lo hagan no será fácil. «En esa etapa la información se empieza a dar de manera más rápida. Se tienen que enfrentar a conceptos nuevos y es necesario que reciban el mismo apoyo que otros niños cuya discapacidad es quizás más visible», destacan Boticario y Ojalvo.

La discapacidad invisible

Ambas se refieren al trastorno que padecen sus hijos como la discapacidad invisible y piden más recursos a la Administración extremeña. «Nos han ayudado a elegir colegio, pero a partir de ahí el camino lo recorres sola», coinciden. «Estudia en un centro público, que supuestamente está mejor preparado en ese sentido, pero solo cuenta con un poco de ayuda semanal de maestros en audición y lenguaje», lamenta Paz. «Sin embargo, no reciben apoyo emocional. Eso ya hay que buscarlo fuera», aclara María Jesús.

Demandan más formación específica a los profesionales y que se visibilice este trastorno

Critican que «los recursos públicos en esta región están solo preparados para los trastornos más conocidos y con los que la gente se solidariza». Aluden al autismo, el síndrome de down o la discapacidad auditiva grave. Más allá de eso, aseveran que solo les queda poner sus esperanzas en centros privados que se traducen en 500 euros cada mes. Dicen que «este apoyo técnico no está subvencionado como en otros trastornos porque no se considera suficientemente grave».

Paz afirma que su hijo no tiene reconocido ningún porcentaje de discapacidad. «Eso se traduce en cero derechos», especifica. «En Extremadura los propios profesionales te confiesan que no son especialistas en TEL», añade María Jesús, quien reconoce que además de padres acaban convirtiéndose en logopedas, terapeutas y maestros de apoyo. «Tenemos que compensar que los profesionales no están todo lo formados que nos gustaría», aseguran.

Además, tampoco cuentan con asociaciones específicas de TEL. La única que había en la región se llamaba Afatel y se disolvió en el año 2016. «Somos escépticas ante ese tipo de agrupaciones porque normalmente se implican pocos padres», confiesan. Sin embargo, sí hacen un llamamiento a las familias que conviven cada día con este trastorno. Saben que hay muchos más casos como los suyos en Extremadura y están dispuestas a ayudar e intercambiar recursos. «Esto a veces se vive con mucha soledad», concluyen con la sensación de que aún hay muchos gigantes que no han salido del castillo.