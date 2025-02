Las Hijas de la Caridad llevarán a 38 personas con necesidades de Cáceres la comida a sus domicilio

El estigma social, problemas de movilidad o enfermedades de distinto tipo hacen que muchas personas no puedan acudir al comedor social de las Hijas de la Caridad ... , en donde diariamente comen unas 70 personas. Esta organización podrá, gracias a parte de la ayuda concedida por el Ayuntamiento (121.634 euros en total), afrontar el gasto que supone poder ir casa a casa para llevar alimentos. Próximamente podrán atender a domicilio a un máximo de 38 personas de la ciudad. Esta mañana se han presentado los cuatro proyectos sociales en los que colaborará el Ayuntamiento de Cáceres a través de sus convenios de colaboración.

Las Hijas de la Caridad se llevan la cantidad más abultada, solicitada en los presupuestos participativos, pero también está Cáritas, a quien se concede 50.000 euros para el centro Vida, Feafes, con 15.000 para su proyecto de formación y sensibilización sobre salud mental y Red Madre, que entra por primera vez en este tipo de ayudas, con las que adquirirán recursos para madres embarazadas y bebés.

«En pandemia repartíamos la comida en 'tuper', puesto que la situación sanitaria impedía que las personas que acuden al comedor pudiera recibir la comida dentro, luego nos dimos cuenta que había personas que no acudían al comedor por distintas situaciones, una por enfermedad, otra por la situación de los menores que nosotros en el comedor no podemos acoger, otros por vergüenza…», explica Pilar Sánchez, la trabajadora social de esta entidad que dirige la religiosa sor Teresa. «Como fondos propios no podíamos asumir este gasto, así que los presentamos a los presupuestos participativos, aceptaron y estamos en ello». Actualmente hay tres personas que ya reciben los víveres en su casa. «Una es una persona mayor, otra es una persona mayor que está enferma y otra es una persona con dificultades, hay también familias con menores».

Desde las Hijas de la Caridad creen que se trata de un método discreto, aunque creen que el comedor social continuará. «Tiene que seguir, hay personas sin hogar que lo necesitan y tienen que comer dignamente, lo que pretendemos es la dignidad, porque tratamos con personas».

Un total de 433 personas pasaron en el pasado año por el comedor de las Hijas de la Caridad, en donde perciben que cada vez pasan por allí más mujeres y más migrantes latinos. Sigue creciendo el número de usuarios, según las responsables de este recurso. «Es menos que en pandemia, porque en pandemia llegamos hasta 120 pero es más de lo que teníamos antes de la pandemia», destacan. «No disminuye, después de la pandemia llegó la invasión de Ucrania, se encarecieron los alimentos básicos y no hay bajado, personas con pensiones mínimas no contributivas o por hijo a cargo, no llegan si tienen que pagar un alquiler».