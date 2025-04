Los hermanos Jiménez García, de Riolobos, ganan otra vez el Concurso de Albañilería de Cáceres

«Es una victoria amarga, porque no hemos podido terminar el trabajo», afirmaba a las dos y cuarto de la tarde del sábado Lucio Jiménez ... García, que con su hermano Raúl acababa de ser nombrado ganador del XVI Concurso de Albañilería Cáceres Patrimonio de la Humanidad, consiguiendo 3.000 euros. Los dos hermanos de Riolobos ya han ganado otros años este concurso de Cáceres. Lo lograron en 2009 y 2012, y el año pasado quedaron los segundos.

Los hermanos de Riolobos no terminaron el trabajo, pero tampoco otras 18 cuadrillas de las 20 que participaron en el certamen. Sólo lo terminó una, pero no logró ningún premio al considerar el jurado que la realización no era la adecuada.

El trabajo encomendado era hacer parte de la fachada del Monasterio San Francisco del Real de Cáceres, siendo el autor del proyecto el arquitecto técnico Francisco Pérez Serrano. En un principio el trabajo se tenía que hacer en cuatro horas, desde las nueve de la mañana a la una de la tarde, pero vista la dificultad se amplió una hora más.

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, fue para Santiago Olivares Murillo y Juan José Mateos Romero, de Valle de la Serena (Badajoz). El tercer premio, 700 euros, fue para la cuadrilla formada por Juan Manuel Antúnez Robledo y Gabriel Morato Silvero, de San Vicente de Alcántara (Badajoz).

El resto de las cuadrillas que participaron recibieron, cada una, 150 euros.

Para potenciar la incorporación de los jóvenes, se premiaba con 250 euros a la mejor cuadrilla de menos de 30 años; pero este premio quedó desierto porque sólo había un participante con menos de 30 años que hacía cuadrilla con su padre. Esto demuestra el problema que hay en la construcción: la necesidad de mano de obra joven. La Fecons (Federación de Empresas de la Construcción), que es quien organiza el Concurso de Albañilería, llama la atención en la necesidad de profesionales, ya que aseguran que en esta provincia hacen falta 4.000 albañiles.

De las 20 cuadrillas que participaron: 9 eran de la provincia de Badajoz, 6 de la de Cáceres, 3 vinieron de la provincia de Sevilla, una de Jaén y otra de Fuenlabrada (Madrid).

En esta edición se ha aumentado la dotación de los premios, ya que si en la anterior se repartieron 4.450 euros, para esta se subió a 7.400 euros.

Uno de los concursos de albañilería más importante de la provincia es el que se celebra en Malpartida de Plasencia, un concurso nacional con 34 ediciones, a la que normalmente acuden 40 cuadrillas atraídas por los premios. Se reparte un total de 10.000 euros, ganando 4.000 la cuadrilla que queda en primer puesto. Precisamente el año pasado lograron ese premio los hermanos de Riolobos.

El Concurso de Albañilería, celebrado en la avenida de España, fue el plato fuerte de la Preferia de San Fernando este sábado, en donde ya abrieron por la tarde varias casetas, se podía seguir disfrutando de las atracciones, y se siguió celebrando el concurso de saltos de caballo que termina este domingo por la tarde.