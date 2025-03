Helga de Alvear, un museo que se convierte en club con dj

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear es una sorpresa permanente que trata de introducir al espectador en conceptos rompedores sobre el arte.

Una de las iniciativas que se ha echado a rodar este año son las Helga Dj's Sessions en el patio central del campus de este museo, que pronto contará con la apertura de su tercera fase, el almacén. Se trata de sesiones de música pinchada que llegan el último viernes de cada mes desde el pasado enero y que ha logrado enganchar a más de 6.000 personas en su corto periplo, que continuará.

Cualquiera de las imágenes de algunas de las sesiones que se han llevado a cabo muestran un ambiente que no solemos relacionar con lo que es un museo, un lugar dedicado a la contemplación del arte. El horario vespertirno-nocturno también contribuye a marcar la diferencia. La sesión se extiende desde las 19.30 hasta las 21.30, una hora prudencial en la que no se molesta a nadie.

Es la propia directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimaraes, la que explica por que se puso en marcha esta iniciativa. «Cuando llegué al museo, hablando con el equipo, me enteré de que los jóvenes no venían de forma frecuente, a lo mejor una vez, pero nosotros lo que queremos es que no sea una visita sola», explica. «Quiero que sea un museo vivo, activo, inclusivo, y quiero que toda la gente sea bienvenida, hay que encontrar puertas de acceso sabiendo que los jóvenes se interesan por la música», detalla a este diario. «Quisimos s crear un espacio en el que música y arte se encuentren y proporcionar una experiencia diferente por lo menos un viernes al mes, donde los jóvenes puedan compartir una experiencia del arte pero que sea divertida». Subraya el hecho de que además de los jóvenes hayan conseguido mezclar grupos de edad. «Al final lo que sucede con las Helga Dj Session es que todas las generaciones se encuentran», destaca. «El público viene a las sesiones pero también viene a las exposiciones temporales, ese es el objetivo», señala directora del Helga de Alvear. Estos artistas de los platos muestran «proyectos de carácter inclusivo y experimental, tomando como núcleos de inspiración acontecimientos y temas presentes en nuestros modos de vida», se explica en la página web del Helga de Alvear, donde se señala que lo que se busca es «un diálogo que enriquece nuestro modo de habitar las imágenes y los sonidos del mundo actual».

Plantel

Pone el acento Guimaraes también en lo variado del plantel de dj's con el que se ha contado, que abarca desde lo local hasta lo internacional. Ramaseka abrió este ciclo el 26 de enero, al que siguió Ugly Nelson, Javi Díaz, Black Caramel y dj Vicario94. La cita, que continuará el próximo mes de septiembre, se extenderá durante el próximo curso.

El último semestre del año tendrá lugar la ampliación de este campus artístico con la finalización del almacén y las oficinas de este museo. La zona de almacén se distribuye en cuatro plantas que dan al jardín y las oficinas miran a Pizarro y ocuparán tres plantas. Se trasladarán de la Casa Grande a este inmueble, lo que hará que pueda dedicarse más espacio a las exposiciones temporales. También se acondicionará el jardín, que a lo largo de este tiempo no ha podido contar con el cien por cien de su espacio debido al precinto del área que se añadirá al campus.

Después de su acondicionamiento, para lo que se ha pedido asesoramiento al experto en paisajismo y chef del Helga de Alvear Toño Pérez, es casi seguro que el lugar para llevar a cabo las sesiones de dj's sea mucho más agradable y amplio.