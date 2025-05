Martes por la tarde y Óliver Martín se encuentra con el mismo panorama de muchos días. En la plaza del Duque, donde tiene que montar ... la terraza de su bar, el Ripley, hay coches aparcados y no puede poner las mesas por las que paga una tasa anual al Ayuntamiento.

«Estamos hartos, nos aparcan en la terraza y no podemos montarla, ya no sabemos qué hacer. Llamamos a la Policía y viene, pone sus correspondientes multas, pero hay ocasiones en las que la grúa municipal no está disponible y por tanto no se lleva los vehículos. Eso nos repercute mucho económicamente», dice Óliver, que hace cinco años que regenta este bar.

La terraza, con 12 mesas (paga 80 por cada una ellas como tasa anual al Ayuntamiento), la llevan montando desde hace cuatro y, según explica, supone más del 50% de sus ganancias.

«Antes de la pandemia los clientes estaban más en el interior del bar, pero ahora mismo la terraza es indispensable», añade Óliver. Lo mismo le sucede a 'Sueños de Rock', otro establecimiento que también monta su terraza en la zona y que se ve afectado por el mismo problema.

En la zona en la que este hostelero tiene que poner sus mesas hay una señal de prohibido estacionar que no se suele respetar

«No hemos podido montarla en muchas ocasiones. Esto nos ha pasado más de 15 veces», dice Óliver desde la plaza del Duque, con las mesas y sillas apiladas, y bajo una señal de tráfico que indica que está prohibido estacionar excepto para carga y descarga de 7.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.30 horas de lunes a viernes.

«No se respeta la señal»

Sin embargo, tal y como dice el dueño de este negocio, «no se respeta esa señal y aparcan coches e incluso furgonetas fuera del horario permitido para descargar productos en los negocios de la zona».

A ello se suma que la grúa municipal «no está siempre disponible», según cuenta el hostelero. «Lo que nos dice la Policía cuando viene es que hay que esperar y hay días que no ha venido a retirar los coches. Estamos ya desesperados y vivimos con la incertidumbre de si vamos a poder trabajar», comenta.

Desde el Ayuntamiento, a preguntas de este diario, aseguran que la grúa municipal está siempre disponible. «Si no está se alquila una privada», indica el Consistorio.

Sin embargo, los dueños de este negocio cuentan que no siempre es así. «Hay fechas como Semana Santa o en ferias que no ha venido y no hemos podido poner la terraza», comenta Óliver. Según indica, ya mandó hace varios años, cuando empezó el problema, un informe al Ayuntamiento para explicar la situación. «Por ahora, ninguna solución», concluye.