Halloween toma Cáceres con planes en los barrios, el Gran Teatro y el Ferial

Hace tiempo que Halloween entró en nuestras vidas y no parece que este camino tenga posibilidad de retorno. Todo el mundo está entregado al ... extraño placer de asustarse o convertirse en un horrible monstruo y este 31, tarde noche de muertos, las calles de Cáceres se llenarán de escenas terroríficas, en una dinámica que no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos. Las Ampas de distintos colegios organizan fiestas para su alumnado, como la que tuvo lugar ayer en el colegio Alba Plata o esta tarde en el Prácticas.

Los barrios alimentan esta pasión por Halloween y hoy viernes y a lo largo del fin de semana hay una amplia oferta de actividades en muchos de ellos. Una de las actividades más veteranas es el VII pasaje del terror que se celebra desde las 19 en la piscina del Cáceres el Viejo, en la que se unen tres asociaciones del distrito norte (Cáceres el Viejo, Montesol y Mejostilla) junto a la Asociación Cultural Fans Extremadura. Se trata, tal y como señala Joaquín Valhondo, presidente de Montesol, de una cita gratuita y con mucha aceptación. No se quedan ahí las actividades ideadas por los diferentes distritos. La asociación de La Madrila organiza en su sede a partir de las 19.30 horas una peque-party. En la barriada de Vistahermosa la mascota Castañita acompaña a patir de las 18.30 horas a los niños a hacer truco o trato por las casas de esta barriada. En Cáceres el Viejo los vecinos también ofrecen en sus domicilios chuches a los niños. Las casas marcadas con el cartel 'casa terrorífica' participan en esta actividad. En La Cañada se lleva a cabo a partir de las 18.30 una fiesta de disfraces con premios y diplomas. En este barrio el sábado organizan una convivencia vecinal. La asociación vecinal de Santa Lucía ofrece el Matadero a las 20.30, un pasaje del terror en Aldea Moret.

Ampliar Photocall en el festival Fanter Film que se celebra el fin de semana en el Gran Teatro. JORGE REY

¿Y qué hay de las castañas? ¿Quedan engullidas por una oleada de sangre? La asociación de vecinos Ciudad Monumental ofrece el lado más tradicional de esta cita, con una castañada de 19 a 23.30 en la Plaza de San Jorge en la que incitan a llevar para compartir productos del otoño.

La Diócesis de Coria-Cáceres, a través de la delegación de Familia y Vida, invita a todas las familias a participar en la celebración de 'Holywins', una alternativa «festiva y alegre» a Halloween que recuerda el auténtico sentido cristiano de la víspera de Todos los Santos. El Centro Pastoral Jesucristo Resucitado, situado en la calle Isla de Córcega, acoge esta cita a partir de las 18.00 horas. Los organizadores animan a los participantes a acudir disfrazados de su santo favorito «para vivir una jornada de fe, convivencia y diversión», informa en nota de prensa. Durante la fiesta habrá juegos, dinámicas y chucherías para los más pequeños, en un ambiente familiar y festivo. La inscripción tiene un donativo de 4 euros por familia.

El Gran Teatro se convierte también en un lugar idóneo para pasar estos días. El XIV Fanter Film Festival, festival de cine fantástico y de terror, arrancó ayer y se extiende hasta el domingo 2 de noviembre este año con más días y más películas, ya que se amplía a cuatro jornadas y se proyectarán doce largometrajes de miedo y ciencia ficción, que volverán a reunir a los amantes de este género en un certamen organizado por el portal de cine abandomoviez. Tras el arranque de esta cita ayer hoy a partir de las 18 se proyecta 'Dangerous Animals', para seguir con 'Together' y concluir la jornada con 'Drácula'.El El sábado se podrán ver propuestas como 'Tiburón Blanco: La bestia del mar', 'Good Boy', 'Gaua' y 'El vengador tóxico', para concluir el domingo, 2de noviembre, con la propuesta infantil 'Una noche en Zoópolis', y seguir con 'Mads' y 'Exit 8'.

La gran carpa Cáceres Forum acoge este viernes el Inferno Club XXL, con el trapero granadino Yung Beef como gran protagonista. Sus canciones, de temática callejera, beben de la propia experiencia. En el espectáculo el autor pincha música de otros artistas y sus propios éxitos. El cartel incluye también a Main Costa, Xiyo & Fernández, Pipo Beatz, Roydee y Angel Kind, entre otros artistas. La cita arranca a las 22 horas y dura hasta las seis de la mañana y está prohibido el acceso de menores de 16 años.