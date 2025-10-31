HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Fiesta de Halloween en el colegio Alba Plata de Cáceres. JORGE REY

Halloween toma Cáceres con planes en los barrios, el Gran Teatro y el Ferial

Citas 'gore', pasajes del terror, el Holywins de la Diócesis, castañas en la parte antigua o un festival trapero en la carpa Cáceres Forum aliñan la previa de los Todos los Santos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Hace tiempo que Halloween entró en nuestras vidas y no parece que este camino tenga posibilidad de retorno. Todo el mundo está entregado al ... extraño placer de asustarse o convertirse en un horrible monstruo y este 31, tarde noche de muertos, las calles de Cáceres se llenarán de escenas terroríficas, en una dinámica que no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos. Las Ampas de distintos colegios organizan fiestas para su alumnado, como la que tuvo lugar ayer en el colegio Alba Plata o esta tarde en el Prácticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Halloween toma Cáceres con planes en los barrios, el Gran Teatro y el Ferial

Halloween toma Cáceres con planes en los barrios, el Gran Teatro y el Ferial