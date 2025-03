Ser de Halloween o de castañas

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 29 de octubre 2022, 08:03 Comenta Compartir

Me he estado documentando (en Google, claro) y traigo noticias que pueden derribar esa resistencia numantina que muchos tienen hacia Halloween por ser una ' ... yanquilada'. Leyendo por aquí y por allá uno se entera de que hay bastantes conexiones con nuestra cultura, ya que la fiesta la exportaron los irlandeses a América, y tiene raíces cristianas y celtas. Más allá de sentirla como celebración patria o no parece que ya no hay vuelta atrás y que la invasión de 'zombies' de pega y otros monstruos de brilli-brilli ha llegado para quedarse y convivir también con las castañas asadas, cuyos puestos se multiplican en la ciudad con su humareda y el olor inconfundible del fruto más emblemático del otoño. No faltan actividades en la ciudad por Halloween. Arrancaron ayer con talleres de maquillaje y juegos infantiles en la asociación de vecinos de La Madrila y continúan hoy con un pasaje del terror en Mejostilla. El lunes habrá también uno de estos pasajes por el poblado minero y diferentes actividades en otras barriadas cacereñas.

El terror es como el picante, que duele pero engancha. Pasa con las películas de género, que te ves tapándote los ojos pero sin querer dejar de verla. Ayer arrancó el Fanter Film Festival en el Palacio de Congresos. Es su edición número 11 y se rendirá homenaje a uno de los grandes clásicos del género, la película 'El resplandor', de Stanley Kubrick, estrenada en 1980. Además de las películas que se proyectan habrá una selección de cortometrajes a concurso con 1.000 euros en premios. La cita está organizada por el portal Avandomoviez.es. Hay vida más allá de Halloween y del terror. El Irish Fleadh desembarca un año más con su propuesta de música y talleres. La semana ha vuelto a estar plagada de actividades de distinto tipo, algunas tan interesantes como la II Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje, que tuvo lugar el pasado miércoles en el complejo cultural San Francisco. Se trata de un encuentro de personas y agentes que muestra trabajos cooperativos, acercando a la ciudadanía experiencias, iniciativas y buenas prácticas que se están llevando a cabo en materia de sostenibilidad textil en la provincia cacereña y en la región en su conjunto, según indicaba la Diputación en una nota de prensa. Empresas como Nica&Nora, Jostun, Las Galliciolas, Inasona, Junglajara, Marinetti Project, Remudarte, Talleres Ardila, Carmela Caramela, Laura Manuela, Dehesa Lana y La Merina Wool participaron en esta cita, en donde también se lanzó una necesaria reflexión sobre el consumo de textil. Más cosas que han llenado esta semana en la que la lluvia ha amagado levemente y las temperaturas siguen igual 'veroñoniegas'. El domingo caerá sobre nosotros un telón de oscuridad vespertina con el cambio de hora. Pero a lo que íbamos. El pasado jueves tuvo lugar la inauguración oficial del curso 2022-2023 de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD). El Teatro Capitol acoge parte de la vida estudiantil de las personas que se preparan para ser actores o actrices, directores o dramaturgos. Sobre el escenario de este recinto histórico hubo una muestra del trabajo de estos jóvenes. Gracias a la ESAD el Capitol ha cobrado vida y ofrece espectáculos abiertos para todos los públicos. Jueves. Día pródigo de actividades. En el Palacio de la Isla el alcalde Luis Salaya entregó los premios del certamen de Europe Direct 2021, con el lema 'Europa: el alma de nuestra unión'. Hay varias disciplinas: cómic junior y senior, fotografía y relatos breves. En cómic junior el primer premio fue para Lara Mayo Villaba, de Valladolid. En la categoría sénior para Sara Gómez Copé, de Peñalsordo (Badajoz). En fotografía el primer premio se lo llevó Ángel Ros, de Valencia, mientras que el máximo galardón de relatos breves fue para Agustín García Aguado, de Madrid. La Biblioteca Pública de Cáceres inauguró el pasado jueves sus jornadas 'Ribera del Marco 2022', en las que ofrece actividades dirigidas a dar a conocer este entorno natural de la ciudad. El naturalista y escritor Joaquín Araujo ofreció la charla 'Vivacidad o sequía: conservemos la Ribera'. La próxima cita tiene lugar la semana que viene, el día 2, con la intervención de los profesores de la UEX Luis María González Jiménez, Antonio José Campesino Fernández y Miguel Matas Cascos abordarán la charla 'La Ribera del Marco: 40 años de abandono'. El biólogo e investigador del CSIC Fernando Valladares disertará el día 11 sobre las aguas subterráneas de la ciudad, mientras que el 19 de noviembre se celebrarán las VII Jornadas de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco. El domingo 20 se llevará a cabo la plantación de olmos dedicada a medios de comunicación y periodistas relevantes de la región. Los bares siguen siendo un foco de cultura además de un punto de encuentro de primera. En los Siete Jardines, ubicado en uno de los lugares más privilegiados de la ciudad monumental, puede verse estos días la exposición de pintura 'Piedras que hablan', de José Antonio Sánchez, que retrata distintos espacios de la ciudad monumental. Puede verse hasta el próximo 23 de diciembre, justo a las puertas de la Navidad. Otro bar con un considerable traqueteo es Mastropiero, en donde el jueves se presentó el libro 'Nana y la búsqueda de los Bichicuéncanos', del autor Fernández Losada. Seas de bares, de paseo, de Halloween o de castañas tienes un fin de semana para disfrutar, ¡hasta el sábado

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Halloween

Cáceres