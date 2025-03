Hallazgos únicos en Europa aumentan la importancia de la cueva de Santa Ana de Cáceres

«Es necesario seguir haciendo campañas»

Desde 2019 no se llevan a cabo campaña de excavación en Santa, unos trabajos que el equipo de Primeros Pobladores de Extremadura inició en 2001. La pandemia la cortó en 2020. Prevista para finales de este año 2021 no se ha podido retomar ya que el Cefot (espacio militar donde se sitúa la cavidad) no ha concedido los permisos por no contar con un informe favorable en cuanto a riesgos laborales. El firmante principal del artículo que se publicará en la revista Journal of Archeological Science, Francisco Javier García-Vadillo, que realiza su tesis doctoral sobre Santa Ana en la Universidad Rovira y Virgili señala que «es necesario seguir haciendo campañas, necesitamos obtener datos en el propio campo y accediendo a la cueva».