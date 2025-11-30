Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo El yacimiento, de 12.000 metros cuadrados, en el que se localizaron restos romanos, será destruido para dejar paso a la infraestructura en construcción

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:05 Comenta Compartir

El pasado mes de julio se localizaban en las obras de la autovía (A-58) Cáceres-Badajoz 38 tumbas romanas ubicadas estratégicamente en un área de probada presencia romana. Los restos se hallaron cerca del conocido Cerro de los Romanos de Cáceres, geográficamente situado entre las antiguas 'turris' o torres de vigilancia romanas de Cuarto del Roble y El Junquillo.

En estos meses la Junta de Extremadura ha podido determinar «la extraordinaria dimensión» (12.000 metros cuadrados) del yacimiento y la complejidad de restos aparecidos, algo que no trascendió en un primer momento, cuando se detectaron placas de las tumbas datadas en la época romana. Los vestigios localizados comprenden desde manifestaciones de arte rupestre grabadas, evidencias de la Edad de los Metales, en concreto de la Edad del Cobre y del Bronce, restos de la época romana (alto y bajo imperial) y una amplia cantidad de estructuras habitacionales de época medieval, según responde la Consejería de Cultura a preguntas de este diario. La Edad del Cobre (también llamada Calcolítico o Eneolítico) se sitúa aproximadamente entre el 5.000 a.C. y el 3.000 a.C., mientras que la Edad del Bronce transcurrió entre el 3.000 a.C. y el 1.200 a.C. Se considera la etapa que hace de bisagra entre la Prehistoria y el principio de la historia antigua en algunas regiones.

El yacimiento se encuentra actualmente en un impás ya que a finales de agosto se instó al organismo promotor, que es el Ministerio de Transportes, a través de la Subdelegación de gobierno en Cáceres a paralizar los trabajos arqueológicos. El objetivo era redimensionarlos desde varios puntos de vista. Por un lado desde criterios presupuestarios y también de cualificación técnica y cuantitativa de los equipos de arqueología que habían acometido la intervención.

Trazado de la autovía

Desde un primer momento se dijo y ahora se refuerza la idea de que está garantizado que la presencia de estos restos no afectará al trazado de la autovía, ya que la totalidad de la superficie arqueológica afectada será completamente desmontada y destruida por las exigencias constructivas y de diseño.

Este tipo de hallazgos suponen la necesidad de una inyección económica extraordinaria. El Ministerio de Transportes ha ido evaluando el sobrecoste económico de esta intervención para poder abordar con garantías la contratación de los trabajos arqueológicos aún pendientes. El objetivo es reanudar los trabajos arqueológicos cuando el Ministerio habilite los fondos necesarios y se proceda a la contratación de los equipos técnicos especializados que se encargarán del registro arqueológico integral de la zona afectada por la construcción.

Esta ubicación es de particular interés, ya que sitúa el hallazgo en la proximidad de la Vía de la Plata, una de las principales calzadas que vertebraban la Hispania romana y que discurre por el territorio extremeño. Los campamentos de Castra Caecilia y Castra Servilia se hallan en los orígenes romanos de Cáceres. Norba Caesarina se fundó en el último tercio del siglo I a. C. y ocupada hasta el siglo V d.C.

El hallazgo de estos restos ha propiciado reuniones entre la dirección de obra del Ministerio de Transporte y la dirección general de Patrimonio de la Junta para evaluar las necesidades técnicas y metodológicas «que exige una intervención tan compleja».

Continúan las obras para crear los 13,5 kilómetros iniciales de una autovía se van a mover un millón de metros cúbicos de tierra y emplear 90 millones de euros. El proyecto incluye 12 estructuras como viaductos y pasos superiores. La UTE que integran las empresas Rover y Gévora son las encargadas de la construcción de este fragmento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el pasado mes de octubre las obras de la prolongación de la autovía en una jornada en la que no pararon de sucederse las críticas por la lentitud de los trabajos tanto desde la Junta de Extremadura como por parte de los alcaldes de las capitales de provincia que unirá esta carretera.

Los restos aún no se han trasladado al Museo de Cáceres El protocolo que maneja la Consejería de Cultura para este tipo de hallazgos establece que el primer paso consiste en catalogar y documentar las piezas. Pero, por el momento, estas piezas continúan en el terreno y no se han sacado del sítio, tal y como señala la Consejería de Cultura. Más tarde, si los restos tienen entidad y pueden transportarse, pasarían a los depósitos del Museo de Cáceres. Allí fueron a parar, por ejemplo, las 2.500 piezas procedentes de Cáparra, Villasviejas del Tamuja y Alcántara, que fueron recuperadas de un expolio, en una operación que puso en marcha la Guardia Civil de Cáceres y donde se hallaron muchas joyas y varios broches visigodos de bronce, procedente del siglo VI.No es raro que las obras de las grandes infraestructuras dejen al descubierto restos del pasado. Trazados de carreteras o infraestructuras ferroviarias hacen posible localizar esa especie de migas de Pulgarcito que reconstruyan todo lo precedente. Hace cuatro años, en marzo de 2021 y a 500 metros de la ermita de Santa Lucía se encontraron los restos de una antigua explotación agraria de época romana. Así lo confirmaron en aquellos momentos los arqueólogos de la Junta de Extremadura después de desplazarse hasta esta zona vertebrada por el camino de Santa Olalla, próxima también a la urbanización La Cañada y el Poblado Minero. El yacimiento surgió a lo largo de las obras que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ejecutó en este punto para suprimir el paso a nivel existente y sustituirlo por un paso inferior. Salió a la luz un contrapeso de granito, sillares, material cerámico en superficie y mampuestos alineados formando estancias y estructuras hidráulicas, correspondientes a una antigua explotación agraria. Se trataría de uno de los campos que rodeaban a Norba Caesarina y que se dedicaría al cultivo de la aceituna, la uva y el trigo. En este caso, al no ser hallazgos de mucha relevancia, se cubrieron. Y si son muy importantes pero no se pueden desplazar, se modificaría el proyecto de obra, cosa que no se produjo en este caso. En diferentes localidades de la provincia, como Arroyo de la Luz o Alcuéscar, existen yacimientos de similares características.