¿Y si hacemos caso a Wenceslao Fernández Flórez, y Huelva es extremeña?

Miedo me da pensar en la factura de la luz que me va a venir, y todo por culpa del difunto Sanjosé, del que no me libro ni aún cambiándome de casa. Todas las madrugadas se las pasa con la luz encendida en mi pequeño estudio, leyendo algún libro de su biblioteca; que en maldita hora heredé, por lo cara que me va a salir.

–Pero bueno –le dije la otra noche– ¿Es qué no tienes que andar vigilando a tu nieto en el centro en el que está desenganchándose de la heroína?

–Por eso estoy aquí de madrugada, cuando él duerme. Venga, prepárate un café que tengo que hablarte de algo que se te ha escapado en tus incompletas investigaciones. Siempre te quedas corto, Juntaletras.

Encogiéndome de hombros, arrastrando las pantuflas, fui a prepararme un cortado y, a la vuelta, me senté en la silla que me indicó, dispuesto a aguantar estoicamente el aciago destino: una perorata de profesor a las cinco de la madrugada.

–Vamos a ver –empezó mientras daba vueltas por la habitación recubierta de libros–. Has estado escribiendo sobre Antonio Rodríguez-Moñino y su mujer María Brey, sobre su magnífica biblioteca, que en 1995 la viuda donó a la Real Academia Española de la Lengua y a la Biblioteca Pública de Cáceres, que por eso lleva el nombre del matrimonio; pero te has olvidado del sobrino.

–¿Qué sobrino?

–¡Este! – dijo tirándome un libro que acababa de coger de una estantería de su biblioteca.

Para agarrar el volumen, que venía hacia mí volando, solté el café, que se me vertió caliente por cierta parte delicada del cuerpo. «¡La madre que te parió! –Protesté, mientras me levantaba y separaba la parte mojada del pantalón de pijama de la entrepierna– Esto no tiene gracia y menos a estas horas». «Es para que te despiertes –me dijo dándome sonriente unas servilletas con las que secarme– Ese libro es la biografía del sobrino, de Rafael Rodríguez-Moñino Soriano, que hizo Ricardo Hernández Megías. Ahí puedes conocer la vida de este intelectual que siguió los pasos de sus tíos, y atesoró cientos de manuscritos y libros sobre Extremadura, que a su muerte, en 2005, donó a la Biblioteca Pública de Cáceres. Ese libro lleva años contigo y no lo habías abierto, joío.

Sanjosé me miraba condescendiente, mientras yo hojeaba la biografía de este hombre que había nacido en Badajoz en 1935. Vi asombrado que hablaba de su estancia en Guinea Ecuatorial, lugar en el que yo me crie cuando aún era un provincia española.

–¿Y esto? – dije señalando una foto en la que se veía al extremeño detrás de Macías Nguema, el primer presidente guineano que se convirtió en un cruel dictador.

–Rafael fue diplomático. Estuvo en las embajadas de España en Camerún y en Guinea Ecuatorial, también fue cónsul en Montpellier, en Francia. En Guinea estuvo en 1969, poco después de que la mayoría de los españoles que estabais allí fuerais echados.

–La verdad es que Guinea debe ser el sitio donde más quieren a los españoles, porque lo que vino después de nosotros fue peor: primero el loco de Macías y después su sobrino Teodoro Obiang que acabó con él con un golpe de estado. Una pena que España abandonara a su mala suerte a los guineanos que ahora son más pobres que nunca en un país rico, que tiene petróleo; pero el dinero y el poder lo tienen unos pocos.

–No te me pongas triste, y mira este otro libro. –Me tiró, como la otra vez, un libro que cogí al vuelo, uno de Rafael Rodríguez-Moñino titulado 'Viejas estampas históricas de Extremadura'– El diplomático, que luego fue catedrático de Geografía e Historia, recopila aquí cosas curiosas de Extremadura encontradas en documentos antiguos. Mira el apartado 10.

En ese apartado Rafael Rodríguez-Moñino recuerda que el 27 de julio de 1932, el escritor y periodista Wenceslao Fernández Flórez, escribió un artículo en el que se muestra partidario de la propuesta surgida en la provincia de Huelva, de separarse de Andalucía y unirse a Extremadura. El autor de El Bosque Animado, El malvado Carabel y El hombre que compró un automóvil, decía que le parecía bien, porque además de razones económicas, Extremadura necesita una salida al mar, había otras de tipo histórico, ya que los conquistadores extremeños embarcaban en el Puerto de Palos. Rafael Rodríguez-Moñino apuntaba también que el norte de Huelva y Extremadura eran una en tiempos de la Orden de Santiago; que Zafra y Huelva estaban unidas por ferrocarril; y «un gran extremeño, Benito Arias Montano, nacido en zona lindera, Fregenal de la Sierra, retiróse a un risco de Aracena».

–¿Tú qué opinas sobre esto? –Le pregunté a Sanjosé.

–Muchas personas de Huelva se quejan de que son ninguneadas por el centralismo de Sevilla, y saben que les iría mucho mejor siendo extremeñas. Sería bueno que Extremadura tuviera tres provincias, mar, y medio millón más de habitantes. Creo que debería de hacerse un referéndum, igual que el de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Si el 66% de las personas de cada sitio quieren unirse: ¡Hágase!

Igual tiene razón el difunto tiralibros.

