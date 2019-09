«La habitación está muy bien, estar solos es una ventaja» Amanda Manzano, primera usuaria de la nueva zona. :: a. méndez Amanda Manzano Primera usuaria C. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 25 septiembre 2019, 08:14

Amanda Manzano es la madre de Abril, una niña que vino al mundo el pasado viernes. Sin buscarlo, han sido protagonistas del estreno de la nueva ubicación del área de Maternidad. «El jueves me subió mucho la tensión y me ingresaron en la planta segunda, pero me dijeron que iba a ser la última paciente que iban a atender allí». Le cambiaron a la planta 5, la zona de partos, en donde le indujeron el parto. Finalmente Abril nació por cesárea. «Cuando salí del quirófano de cesárea me dijeron que también era la primera que lo había utilizado», dice entre risas esta madre en una habitación con buenas vistas y mucha luz. «La habitación está muy bien, es muy íntima, las vistas son muy bonitas, pero las de la zona de puerperio son aún mejores, se ve la parte antigua», explica Amanda, de 35 años, que ha sido madre por primera vez. «La segunda noche fue horrorosa, la niña ha llorado mucho y estar solos ha sido una ventaja».