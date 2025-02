«Me gustaría que mi hijo valorara el campo, por eso vengo al Príncipe con él»

Laura Alcázar Lunes, 29 de noviembre 2021, 07:29 | Actualizado 08:00h. Comenta Compartir

Ir a coger setas le ha enseñado a Livia Estévez a identificar las especies de árboles, las plantas y hasta los pájaros del campo. En nuestro paseo con ella y su hijo, Lúa, mientras recorremos el canal de agua durante esta entrevista, esta profesora de Música se fija en una confiada abubilla que picotea entre las hojas secas del césped y en los rabilargos que sobrevuelan el estanque.

«El parque está lleno de urracas, arrendajos... ¡mira, un trepador!», exclama señalando a una pequeña ave que asciende casi imperceptible por la corteza de un tronco del mismo tono pardusco que su plumaje.

Apasionada de la naturaleza, Livia tiene claro donde haremos las fotos que ilustran el reportaje, en un escondido rincón del paisaje más salvaje del parque, su favorito. Junto a un viejo árbol caído al que su raigambre mantiene amarrado a la tierra.

«Es la fuerza de la naturaleza y su capacidad de supervivencia que hace lo posible por vivir», reflexiona esta joven montijana que lleva varios años afincada en Cáceres, donde, como el árbol que tanto admira, ha echado raíces.

La pandemia le sorprendió en su quinto mes de embarazo. Sin embargo, confiesa haber paseado por el parque pese al confinamiento estricto de los primeros meses. «He venido diariamente porque sentía que tenía que andar. No era una prescripción médica pero consideraba que era importante. Me dejaba un amigo su perro y he venido cada día».

Su amor por la naturaleza se lo transmite hoy al pequeño Lúa, a punto de cumplir 16 meses. «Aunque intento ir al campo, ahora que tengo un hijo, para mí es importante inculcarle el estar en la hierba, ver cómo crecen los árboles, que huela las plantas, que las respete... por eso vengo al Príncipe con él», cuenta Livia, que estudió Magisterio Musical en la capital cacereña y se licenció en Historia y Ciencias de la Música en Salamanca.

Aficionada a la micología y la ornitología, asegura que disfruta de todo lo que tiene que ver con el campo. «Este interés se despertó en un momento puntual de mi vida, y lo más cercano al campo que veo dentro de la ciudad es el Príncipe. Este año fue la primera vez que vi orquídeas silvestres», apunta la joven, que admite haber hecho «de todo» en el parque.

«Como músico que soy, me he traído instrumentos para echar el rato, canto sola o con otros músicos, vengo a pasear, a practicar yoga, a meditar, a leer... realmente vengo a hacer actividades que podría realizar en casa, pero prefiero hacerlas aquí», reconoce. «Además –agrega– el agua como recurso auditivo me llena de paz y de tranquilidad».

Livia lamenta, sin embargo, que espacios atractivos del recinto, como la estufa fría, no se promocionen, a su juicio, lo suficiente. «No tiene ni los horarios puestos. Cada vez que he querido llevar a alguien a verlo, estaba cerrada. Aunque sí es verdad que ahora el auditorio, que estaba también muy parado, parece que retoma las actividades. Esto es algo que me alegra mucho, que hagan conciertos o cine, porque es un auditorio precioso».

La profesora cursó un master de Musicoterapia y lleva 12 años dedicada a esta profesión capaz de comunicar emociones a través de la música. En dos meses reiniciará en el espacio de yoga Deva las clases que impartía en el Centro Integral de Musicoterapia que fundó en la ciudad.

Estévez desarrolla actualmente un proyecto en ocho residencias de mayores del Sepad, donde sus sesiones terapéuticas ayudan a mejorar la calidad de vida del colectivo de mayores. «Trabajamos en grupo porque los objetivos son de cohesión grupal y autoestima después de la pandemia que hemos vivido», explica.

