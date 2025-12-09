HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El guitarrista Juan José Rodríguez ofrece un concierto el viernes en el Palacio de la Isla

Redacción

CÁCERES.

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El Palacio de la Isla, situado en Cáceres, acogerá este viernes 12 de diciembre a las 20.00 horas el cuarto y último concierto del Ciclo de Jóvenes Intérpretes Extremeños de Guitarra. El recital estará a cargo del guitarrista Juan José Rodríguez, quien interpretará un programa con obras de Tárrega, Turina, Ligeti, Antonio José, Castelnuovo-Tedesco y Vicente Asencio.

Al día siguiente, el sábado a las 12.00 horas, se celebrará el Concurso Internacional de Interpretación de Guitarra Clásica en su modalidad infantil (hasta 11 años), en el salón de actos del Colegio Mayor Antonio Franco, antiguo centro San José. La entrada será libre. El certamen contará con premios como una guitarra valorada en 500 euros, grabación profesional, becas de estudio, clases magistrales, medallas, trofeos, diplomas y una tablet. Participarán una decena de jóvenes guitarristas de conservatorios de Extremadura, Sevilla y Madrid.

Biografía

Juan José Rodríguez

Juan José Rodríguez, natural de Badajoz, cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria artística, con numerosos premios nacionales e internacionales. Actualmente combina su actividad concertística con la docencia en el Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz.

Con orquesta, en 2016 colaboró como solista con la de Extremadura y en 2021 realizó un recital en la Concatedral de San Nicolás de Bari de Alicante.

