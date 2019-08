Una guía recomendará al público de las procesiones de Cáceres cómo comportarse El Consistorio elaborará un código de buenas prácticas para la próxima Semana Santa para evitar conductas irrespetuosas MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 28 agosto 2019, 08:44

No meterse dentro del cortejo procesional para hacer fotos, guardar silencio mientras pasa una imagen o evitar comer pipas y arrojar las cáscaras al suelo en pleno desfile de Semana Santa. Estos son algunos de los aspectos sobre los que profundizará la guía que prevé editar el Ayuntamiento de Cáceres con recomendaciones para el público que asista a ver las procesiones, sobre todo las de recogimiento.

Así lo avanzó ayer el alcalde, Luis Salaya, tras mantener una reunión con el mayordomo de la cofradía del Cristo Negro, Alonso Corrales, hermandad que protagoniza uno de los desfiles más conocidos de la Semana Santa cacereña, declarada fiesta de interés turístico internacional desde 2011.

Corrales se reunió con el alcalde y con los ediles de Patrimonio y Turismo, José Ramón Bello y Jorge Villar respectivamente. En el encuentro, de carácter protocolario, sugirió al Consistorio una serie de medidas para mejorar la procesión del Cristo Negro, que se celebra cada Miércoles Santo a las doce de la noche y que cada año levanta una gran expectación entre cacereños y visitantes. Prensa internacional como el 'Washington Post' incluyó la procesión cacereña en una galería fotográfica publicada en su edición digital en el año 2012.

La propuesta de la cofradía del Cristo Negro llevó a Luis Salaya y a sus concejales a anunciar la elaboración de un catálogo de recomendaciones no solo dirigidas a los asistentes del desfile del Cristo Negro, sino de todas las procesiones de la ciudad, en especial las de recogimiento. La Semana Santa cuenta con un total de 23 procesiones.

«Hay un asunto que nos preocupa a todos, que es el ruido en algunas procesiones. Hemos hablado del interés que tenemos por intentar ayudar a solventar este asunto. Vamos a intentar buscar fórmulas para que, al menos, la gente que acuda a las procesiones conozca lo deseable dentro de la libertad de cada uno y de entender que las cosas se hacen sin mala voluntad. Precisamente para que no se usen 'flashes' en las procesiones o para que no se haga ruido en las mismas solo hay que explicar a los asistentes la importancia de que sea así», adelantó el alcalde.

¿Cómo llevar esta medida a la práctica? La propuesta municipal es elaborar un «pequeño código de buenas prácticas» y difundirlo antes del recorrido de las procesiones, avanzó el alcalde. La idea es que estos consejos aparezcan tanto en la guía oficial que cada año se publica con los itinerarios de los desfiles y, además, editar una especie de dípticos que puedan repartirse por las calles.

«La Semana Santa que tenemos es excelente, pero hay cosas que se pueden mejorar», indicó el concejal José Ramón Bello. Su asistencia a los desfiles como integrante de la corporación durante los últimos años ha hecho que tanto él como sus compañeros de gobierno hayan reparado en aspectos a los que ahora se tratará de dar solución.

Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías, prefirió no entrar a valorar ayer la propuesta municipal. Esperará a reunirse con el equipo de gobierno para conocer los detalles. La idea del Ayuntamiento es consensuar estas recomendaciones con la Unión de Cofradías y con la Sagrada Cena, única hermandad que no está incluida en el colectivo que agrupa a las 16 cofradías restantes de la Semana Santa.

A la espera de que se elaboren los consejos definitivos, ayer se avanzaron algunos aspectos que, a buen seguro, aparecerán en el listado de recomendaciones. Uno de ellos es que los fotógrafos no profesionales respeten el cortejo de las procesiones y no invadan el espacio reservado para los hermanos de carga y escolta. También se pedirá que no se utilice 'flash'. Por otro lado, se solicitará a los asistentes que no hablen ni hagan ruido al paso de la estación de penitencia como señal de respeto. Un tema controvertido es el del consumo de pipas, una práctica muy habitual entre el público. En este sentido, se rogará que las cáscaras no se arrojen al suelo y que, en la medida de lo posible, se evite su consumo mientras pase la procesión como gesto de respeto.

«La procesión es un acto religioso por encima de todo y aquí no se llama a nadie. Lo que se pide en este aspecto es un poco de solidaridad. Del cacereño, que la tenemos, y por supuesto del que viene de fuera», dijo ayer Alonso Corrales al término de la reunión. Durante el encuentro, solicitó al Ayuntamiento que incremente las medidas de seguridad en su procesión del Cristo Negro, ya que cada vez atrae más público al recinto monumental.