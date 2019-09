La Guardia Civil recibirá la Medalla de Cáceres por su 175 aniversario Acto del Día del Veterano y la Guardia Civil, en la Plaza Mayor. :: l. c. Todos los grupos han dado su voto favorable, salvo Unidas Podemos al no estar de acuerdo con la concesión de este tipo de galardones MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Sábado, 14 septiembre 2019, 09:16

La Medalla de Cáceres 2019 ya tiene nombre propio. La máxima distinción que concede el Ayuntamiento será en esta ocasión para el cuerpo de la Guardia Civil coincidiendo con el 175 aniversario de su fundación.

Así se decidió ayer en la comisión de Cultura celebrada en el Consistorio. La candidatura de la Guardia Civil ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos (PSOE, PP Ciudadanos y Vox), salvo el voto de Unidas Podemos.

La portavoz de la formación morada, Consuelo López, quiere aclarar que su partido no tiene nada en contra de la Guardia Civil, sino que no está a favor de la concesión de estas distinciones. Por eso, se decidió en asamblea no votar en la convocatoria. «No hemos votado por nadie porque lo que no nos gusta es el tema de las medallas. Nos parece una forma muy subjetiva de dar una medalla a alguien. Y, además, es una pérdida de tiempo, de dinero y de recursos. De hecho, cuando se aprobó el reglamento de honores y distinciones votamos en contra. Ahora no es que hayamos votado en contra de la Guardia Civil, es que nos daba igual a quién se lo dieran. ¿En base a qué se le da a uno sí y a otro no?», ilustra la portavoz en el Ayuntamiento de Unidas Podemos.

López recuerda que sobre la mesa había otras tres candidaturas. También optaban este año a la Medalla de Cáceres la cofradía de la Virgen de la Montaña, la Asociación de Personas Sordas de Cáceres y el Colegio de Enfermería.

La Guardia Civil conmemora durante este 2019 el 175 aniversario de su creación. Su origen se remonta al 28 de marzo de 1844 cuando, por Real Decreto, se puso en marcha como un «cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería», según consta en la página web de la Benemérita.

La Medalla de Cáceres se entrega cada otoño en un acto solemne que ha tenido varios escenarios: el Complejo Cultural San Francisco, el salón de plenos del Ayuntamiento y el Gran Teatro, donde se han celebrado las últimas ediciones. La fecha de su entrega se hace coincidir, en la medida de lo posible, con el día en el que Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fue un 26 de noviembre.

Se trata de una distinción relativamente reciente. Se concedió por primera vez en el año 2011 a la galerista alemana Helga de Alvear. La Fundación Mercedes Calles, el IES El Brocense y el IES Universidad Laboral, el Banco de Alimentos y la Banda Municipal de Música también ostentan el galardón, que pronto tendrá la Guardia Civil.