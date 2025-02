El grupo cacereño Mind Traveller resurge de las cenizas

El grupo cacereño de metal Mind Traveller ha estrenado un nuevo single siete años después de su separación. El videoclip de esta canción, titulada 'From the ashes', ha alcanzado casi las 10.000 visitas en la plataforma de Youtube en la primera semana tras ... su lanzamiento.

La banda ha querido reflejar ese renacimiento con un entierro en el que se deshacen de las cenizas como símbolo de lo que fueron en el pasado y diciendo adiós a esa época para darle paso a una nueva era.

El grupo está compuesto por: David BG (vocalista), Samuel Batle (bajista) y Marcos C. (teclado y guitarra de apoyo), tres de los integrantes iniciales a los que se han sumado Raúl Guisado (guitarrista), Pavlo Sierra (guitarrista) y Ademir Arias (batería).

A pesar de la ilusión de volver a los escenarios, los componentes sienten cierto descontento con la falta de salas para dar conciertos en Cáceres y la ausencia de asociaciones que impulsen este género musical en la región.

«Lo más reseñable es que hemos sido el único grupo de metal extremeño que ha ganado cuatro concursos de bandas»

«Cáceres no es tierra para nosotros, aquí es muy complicado hacer metal», declara David BG, el vocalista y también uno de los integrantes iniciales y fundadores del grupo. Aún así, han conseguido cerrar dos conciertos en la provincia de Badajoz, uno en La Forja en Mérida el 19 de octubre gracias a la asociación de metal Acero y otros en el festival 'Monesterio Rock' los días 1 y 2 de noviembre.

A la falta de salas y apoyos en la provincia se suman las dificultades actuales de la industria musical que, según David BG, «ha cambiado para peor». En lugar de sacar álbumes completos se han decantado por ir poco a poco, «single por single», para poder preparar a fondo cada canción y poder invertir más tiempo y dinero en ello. «O te adaptas a los tiempos o te quedas atrás», reflexiona. Todos están de acuerdo en que los álbumes completos no son viables a no ser que se trate de un grupo reconocido.

Nuevo recorrido

«Al principio queríamos despedir a la banda con este single», cuenta Samuel Batle, el bajista y otro de los integrantes iniciales de Mind Traveller. Llevan un año preparando el lanzamiento de 'From the ashes', que finalmente, no solo no ha despedido a la banda, sino que ha supuesto el inicio de su nuevo recorrido musical con tres nuevos integrantes.

Hace siete años el grupo se separó de forma «abrupta» tras un corto recorrido en el que lograron ganar cuatro premios: el 'V Concurso de bandas Guoman de Guareña' y 'II Suena Extremadura' en 2013, 'I Classic & Contemporary' en 2014 y el último 'badapop&rock' en 2016, un año antes de su retirada del mundo musical. «Nuestro guitarra Raúl, de Guareña, nos vio ganar un concurso allí cuando tenía ocho años y ahora toca con nosotros», comenta David BG.

El vocalista quiere destacar que han sido «el único grupo de metal extremeño que ha ganado cuatro concursos de bandas», algo que, apuntan, tiene mucho mérito teniendo en cuenta que es un género musical «estigmatizado».

Separación

Una de las razones por las que se retiraron fue la mala relación que tenían con los antiguos integrantes. «No nos arrepentimos de haber contado con ellos, lo que pasa es que era una época un poco mala», cuenta Samuel Batle, que califica de «relación tóxica» la conexión que tenían entre ellos.

El bajista no dejó el mundo de la música durante la separación, sino que estuvo en otra banda a la que no ha querido mencionar con personas que habían formado parte del antiguo grupo.

Otra de las razones de su separación fue que no contaban con suficiente dinero y perdían más de lo que ganaban cuando iban a dar conciertos ya que no vendían entradas suficientes para paliar los gastos. «Ahora tenemos más recursos y mayor conocimiento musical», expresa David BG, quien aprovechó estos siete años para darse a conocer en youtube con su canal 'Behind the games' que cuenta con casi 180.000 suscriptores.

Todos ellos compatibilizan la música con sus respectivos trabajos, porque vivir de la banda es «inviable» y necesitan el dinero para poder meter cabeza de nuevo en la industria.