La grúa de la Policía Local de Cáceres funciona en precario por falta de conductores

Número de efectivos y prácticas de tiro, entre las deficiencias

El de la grúa no es el único problema que tiene la Policía Local. Los profesionales de la plantilla resaltan las deficiencias en algunas materias. Una de ellas es la «escasez» de policías locales en todas las categorías. Desde CSIF se explica que en las escalas superiores «falta un intendente, un inspector y tres subinspectores».

La propuesta para la solución del problema por parte del sindicato son las comisiones de servicio, «que sería una forma inmediata de solucionar la escasez de policías», destaca José Luis Ruiz, delegado del CSIF para la Policía Local.

Por otro lado, manifiestan su desacuerdo por no poder hacer prácticas de tiro «desde hace cuatro años». Ruiz asegura que la normativa autonómica exige hacer tres prácticas anuales y que esto no se está cumpliendo en la actualidad.

Con anterioridad, los policías locales lo han hecho en colaboración con Policía Nacional, ya que su espacio no cumple las condiciones para hacerlo.

José Luis Ruiz también remarca que hay agentes de la última convocatoria «que tienen arma, pero que todavía no han podido hacer una práctica, cuando llevan ya sobre los tres años». «Somos policías, llevamos un arma y tenemos que estar preparados para usarla en cualquier momento. Si no practicamos y llega a haber una negligencia, a ver quién es el responsable si no nos dan las condiciones para utilizarla», espeta el delegado sindical.