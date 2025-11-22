HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Obras del aparcamiento disuasorio en Maltravieso. HOY

Gredos, Junquillo y el Vivero tendrán aparcamientos disuasorios en Cáceres

Se van a financiar con los 600.000 euros que le corresponden del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Cáceres

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:19

El residencial Gredos, el Junquillo y el Vivero contarán con aparcamientos disuasorios en Cáceres a cuenta de los 600.000 euros que le corresponden ... del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Cáceres. El portavoz municipal del Ayuntamiento, Ángel Orgaz, ha informado este viernes de la utilización de esa cantidad para aparcamientos y Víctor Bazo, el edil de Infraestructuras, ha señalado que los tres aparcamientos previstos serían estos tres. «El que está al lado de la sede de casa de cultura de la barrada de Gredos, que es una demanda vecinal que entra en los presupuestos participativos casi todos los años, otra de las zonas es el Junquillo y la tercera los alrededores de Eroski-Vivero, en donde se busca una parcela», ha indicado.

