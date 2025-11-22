Gredos, Junquillo y el Vivero tendrán aparcamientos disuasorios en Cáceres

El residencial Gredos, el Junquillo y el Vivero contarán con aparcamientos disuasorios en Cáceres a cuenta de los 600.000 euros que le corresponden ... del Plan Extraordinario de la Diputación Provincial de Cáceres. El portavoz municipal del Ayuntamiento, Ángel Orgaz, ha informado este viernes de la utilización de esa cantidad para aparcamientos y Víctor Bazo, el edil de Infraestructuras, ha señalado que los tres aparcamientos previstos serían estos tres. «El que está al lado de la sede de casa de cultura de la barrada de Gredos, que es una demanda vecinal que entra en los presupuestos participativos casi todos los años, otra de las zonas es el Junquillo y la tercera los alrededores de Eroski-Vivero, en donde se busca una parcela», ha indicado.

La idea es fomentar este tipo de estacionamiento para que no se acceda a la ciudad, en donde avanza a pasos agigantados la peatonalización. Tal y como se informó en verano todos estos parkings se construirán en parcelas propiedad municipal, tendrán unas 140 plazas. El propio alcalde, Rafael Mateos, señaló esta necesidad basándose en que «el centro es importante, pero los barrios lo son más porque es donde viven la mayor parte de los cacereños».

Estos aparcamientos disuasorios se sumarán a otros abiertos recientemente en Cáceres, como la ampliación del del parque del Príncipe o el de Ronda de la Pizarra y Pierrre de Coubertin. Ya han empezado las obras del del entorno de la Cueva de Maltravieso. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres también apobó recientemente la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para crear un nuevo aparcamiento entre las avenidas Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma, y dar respuesta así a la alta demanda de estacionamiento en esa zona.

Además de los 600.000 euros que se destinarán a esos tres aparcamientos, una pequeña parte de la subvención de la institución provincial irán dirigidos a la reforma del hogar del pensionista de Valdesalor.

Este ha sido uno de los asuntos que ha tratado este viernes la junta de gobierno local, en donde también se ha informado sobre las obras de abastecimiento y saneamiento que Canal de Isabel II está realizando en Gil Cordero y Avenida de Alemania y que está previsto que terminen el próximo 19 de diciembre. La previsión es llegar a la altura de la calle Argentina antes de las fechas navideñas y que durante este periodo se suspendan las obras previstas.

Por otro lado se ha aprobado la provisión de dos plazas de oficial de la Policía Local con el objetivo de ir cubriendo todas las plazas vacantes para «mejorar el trabajo de los agentes e incrementar la seguridad en las calles de la ciudad», ha señalado Orgaz.