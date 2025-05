Grandes inversiones estatales siguen sin gastar el dinero presupuestado para este año en Cáceres

Los créditos iniciales de algunas de las principales inversiones para Cáceres se mantienen intactos. Como si el tiempo no pasase por ellos, las cifras asignadas ... para esas grandes actuaciones del Gobierno central siguen invariables. Había en los presupuestos generales del Estado (PGE) de este año 400.000 euros para la ampliación del Palacio de Justicia y ahí siguen. Se reservaron 100.000 más para la variante sur, esa unión de autovías entre la de Trujillo (A-58) y la de la Plata (A-66) y no se ha gastado ni un euro. Lo mismo vale para la variante de Malpartida, con medio millón de euros, o la autovía de Cáceres a Badajoz, que tenía cuatro millones.

Ese nivel de ejecución cero lo confirma con fecha del 24 de octubre el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria.

Destaca en la misma que se trata de datos «territorializados de compromisos y obligaciones reconocidas» y que los mismos proceden del Sistema de Información Contable. La pregunta la formularon en septiembre los diputados populares Alberto Casero, Jaime de Olano y Víctor Píriz.

Solicitan información sobre el desglose de la ejecución presupuestaria, con compromisos y obligaciones al detalle para la provincia de Cáceres. La respuesta del Gobierno se acompaña con un anexo completo de las inversiones. Algunas de ellas presentan la particularidad no ya de que no se hayan llevado a cabo, con datos hasta el 31 de agosto pasado, sino que además se vienen repitiendo sucesivamente en los presupuestos de los últimos años.

Un ejemplo es la ronda que unirá las autovías. En abril de 2017 HOY publicó que contaba ya con un millón de euros. De hecho, hasta 2021 se presupuestaban nada menos que 52,1. El corredor sur parecía tomar un impulso. Sin embargo, ha sido una de esas obras que se mueve más entre proyecciones presupuestarias del Ministerio de Movilidad (antes Fomento) que entre realidades.

También se ha encontrado con matices medioambientales. El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó estudios adicionales. Toca definir si afecta a la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los Llanos. Organizaciones ecologistas recuerdan que la alternativa con menor impacto no era la sur, sino la norte.

De los 100.000 euros de 2022 no se ha gastado nada. Para 2023 el Gobierno ha aumentado la previsión hasta multiplicar por cinco la inversión inicial, que llegará a los 500.000 euros. Otra cosa es que se llegue a ejecutar si se tiene en cuenta que falta la declaración de impacto ambiental y posterior aprobación de estudio informativo. Son 14 kilómetros de doble carril entre las dos autovías. Permitiría despejar Cáceres del tráfico de larga distancia que ahora transcurre próximo al municipio.

Tampoco hay ejecución alguna sobre la ampliación del Palacio de Justicia. Es otro clásico. Dispone en 2022 de 400.000 euros, tal y como constata el Ejecutivo en su respuesta. No hay compromisos ni obligaciones reconocidas. Lo llamativo es que se vuelve a repetir la cifra para el año que viene. Se repite igualmente eso de presupuestar y no gastar el dinero de la casilla. En 2021 el crédito inicial era de un millón. La inversión plurianual completa se elevaba a 13 millones. El compromiso anunciado fue que antes del verano arrancaría la licitación. En el momento de redactar esta información ese anuncio no se ha cumplido.

A cero

Otros dos proyectos con la casilla de gastos a cero son la variante de Malpartida de Cáceres y la autovía Cáceres-Badajoz. Al menos en ambos casos sí se han dado pasos administrativos, al iniciarse el proceso de contratación. La variante se ha estimado en unos 50 millones que se sufragarán con fondos europeos del Plan de Recuperación. El Ejecutivo reseña un crédito inicial de medio millón para 2021 del que no se ha gastado nada. En las cuentas estatales de 2017 la variante malpartideña, que enlazará la actual N-521 a la altura de la A-66 con el municipio hasta la intersección con la carretera de Arroyo de la Luz disponía de 186.000 euros. Hasta 2021 se anunciaban 37,6 millones. No se cumplió.

En la autovía a Badajoz hay un primer tramo desde la A-66 hasta el río Ayuela. Son cuatro millones de euros para 2022, pero también sin ejecutar. La licitación se había anunciado para 2021 después de que la carretera autonómica Ex-100 pasase a denominarse N-523 y se transfiriese al Estado para esa conversión en autovía. El ritmo está siendo mucho más lento del esperado. Hace unos días ya se conoció que ese tramo de unos 13 kilómetros se lo ha adjudicado la UTE Róver-Gévora por 78,6 millones.

En el estadillo de inversiones de Cáceres no se cita el proyecto de ampliación de la depuradora, cuya inversión total se acerca a unos 100 millones. El Ministerio para la Transición Ecológica anunció que en 2021 se contrataría de forma conjunta proyecto y obra. Tampoco se ha cumplido. De momento, solo se ha licitado la asistencia técnica.

Con la reforma del Museo de Cáceres, pendiente desde hace tres décadas, ya se ha conseguido al menos que arranque la licitación. No se cita en la respuesta gubernamental. Había 200.000 euros para 2022.