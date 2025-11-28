HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La granadina Belén Mazuecos gana el Premio de Artes Plásticas de la Diputación de Cáceres

Miguel Ángel Morales avanza que se exhibirán todas las obras del fondo artístico de la institución en el recién adquirido Palacio de Mayoralgo

Viernes, 28 de noviembre 2025

La granadina Belén Mazuecos ha ganado el XXVIII Premio Artes Plásticas 'El Brocense' de la Diputación de Cáceres con su pintura titulada 'Área de registro ... y catalogación de obras de arte', dotado con 10.000 euros. La obra ha sido seleccionada entre más de un millar de 737 artistas que han concurrido a este certamen.

