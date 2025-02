La gran venganza de Felipe Trigo y el juez novelista de Cáceres

Me gusta hacer caso a los muertos porque suelen tener razón. «Tienes que leer las entrevistas que hizo 'El Caballero Audaz' –me dijo una vez ... el maestro Sanjosé–, aprenderás mucho de ese género periodístico».

'El Caballero Audaz' era el seudónimo del periodista cordobés José María Carretero Novillo (1887-1951), un hombre que medía 1,90, hábil con la pluma y con la espada (se batió en duelo más de una vez), que además de tener una vida de película, entrevistó desde a Hitler a Trotski, desde a Rubén Darío a Valle-Inclán.

Siguiendo los consejos del difunto encontré en 'La Esfera', en un ejemplar del 24 de julio de 1915, una entrevista que le hizo a Felipe Trigo. Me llamó la atención porque el famosos escritor extremeño charlaba con 'El Caballero Audaz' con soltura, cuando faltaba un año para que se suicidara de un tiro en la cabeza, cuando tenía 52 años.

La entrevista se la hizo cenando juntos en la terraza del Casino de Madrid. Allí, teniendo de fondo los valses de un sexteto de zíngaros, el escritor de Villanueva de la Serena le contó la inmensa alegría que tuvo cuando con 15 años vio por primera vez su nombre escrito con letras de molde, al firmar un artículo titulado 'Visita de inspección' en un periódico de Badajoz. Le contó que estudió medicina en Madrid y que en la capital intentó, por todos los medios, entrar a trabajar de periodista en 'El Imparcial'. Lo hizo de meritorio, sin cobrar. Su primera tarea fue leer periódicos de provincias para 'fusilar' alguna noticia (copiar sin citar la fuente). Oficio que calificaba de desagradable, que aún se sigue realizando en algunas radios y medios digitales sin escrúpulos. El joven Felipe estaba bajo las órdenes del malagueño Eduardo de Palacio, periodista 30 años mayor que él, que intentó triunfar escribiendo obras de teatro y se hizo algo famoso colaborando en revistas taurinas bajo el seudónimo de 'Sentimientos'.

Ampliar Caricatura de Eduardo de Palacio. sancha

Felipe Trigo cuenta así, en la entrevista, lo que le ocurrió con su superior:

–Uno de aquellos días apareció en El Imparcial una crónica de Palacio titulada 'Periodista espontáneo', la cual estaba inspirada por mí, y aunque sin nombrarme, el amigo me tomaba el pelo de una forma terrible. Un poco avergonzado por la guasa, no volví por El Imparcial, y aquella tomadura de pelo se me quedó en el corazón. Verás como me vengué de ella. Un algo desesperanzado, volví durante las vacaciones a Badajoz, sin saber nada de la carrera y sin haber dado un paso en literatura... Valiéndome de un amigo que se llamaba Dionisio López, y que vivía en Cabeza del Buey, le escribí la siguiente carta a don Eduardo de Palacio: 'Muy admirado señor: por el barbero de este, su pueblo, sé que es usted rubio, además de llamarse Eduardo, y como me gusta atrozmente todo lo que escribe, acabo de hacer testamento legándole la tercera parte de mi fortuna, o sea treinta mil duros, etcétera', y firme Dionisia López.

Trigo hizo una pausa para reír la travesura.

–Bueno; pues a vuelta de correo me escribió llamándome su 'segunda madre'. Y a los cuatro días se plantó allí. Yo le mandé una tarjeta a la fonda, en la cual le puse: 'Donde las dan las toman. Dionisia López o El Periodista Espontáneo a quien usted tomó el pelo'. Figúrate. Él, que había dado en Madrid la noticia de la herencia fue objeto de la más unánime guasa... En fin, cómo sería la cosa, que dejó de ir a los cafés y a las reuniones...»

Acusado de escritor pornográfico, en la entrevista habla de él como un defensor de la mujer. Afirmaba en una respuesta: «'Hombre, Trigo –me dicen los amigos, con frecuencia–, que lástima que su último libro no lo pueda leer mi hija'. Lo siento por ella –respondo siempre–. Yo no escribo para niñas sin entendimiento, sino para mujeres con cerebro. (...) Que prueben que hay una sola línea en mis novelas donde no palpite el ansia de la dignificación de la mujer».

Comenté esta entrevista con Sanjosé cuando se me apareció hace dos días en casa, cuando yo estaba trabajando en mi humilde estudio de madrugada.

–En la entrevista –me dijo el difunto– cuenta que cuando fue médico militar en Filipinas le machetearon hasta darle por muerto, y le dice al periodista que le inutilizaron la mano izquierda, que le muestra enguantada. Es curioso que en casi todos los retratos que hay de Felipe Trigo, esa mano la esconde, aunque en la entrevista se ve en una foto en la que el escritor practica su hobby, la carpintería. Hay otra foto en la que aparece la mano enguantada al coger el manillar de una bicicleta, y el artista Luis Bagaría le hace una caricatura con esa mano pintada de negro.

Ampliar Una de las pocos fotos de Felipe Trigo enseñando su mano enguantada. hoy

–Otra cosa que me llama la atención –dije– es que al preguntarle por la que considera su mejor novela, dice enseguida que 'La Clave', que escribió en 1910 y en la que cuenta su primer amor, una obra que no destacan los críticos. Luego, en segundo lugar pone su primera novela 'Las ingenuas' de 1901, la que le hizo famoso.

–Trigo fue uno de los mejores novelistas de Extremadura. Bueno, ahora también los hay, como Mariano Mecerreyes, que precisamente ha sido finalista en el premio literario Felipe Trigo, el juez de lo Social de Cáceres al que tú conoces.

–Sí. Me leí su novela 'Las dos muertes de Salvador Buendía', y también 'El eucalipto rojo', finalista del Felipe Trigo. Me gustaron, la segunda aún más que la primera. Mecerreyes es bueno como Trigo, lo que espero es que no le guste gastar las mismas bromas pesadas.

Ampliar El escritor Mariano Mecerreyes. hoy

–¿Y eso? ¿Qué te pasó?

–Pues que Mecerreyes hace cameos en sus novelas; por ejemplo, al presidente de la Audiencia de Cáceres, a Joaquín González Casso le puso como retratista, pintor a plumilla; al magistrado José Cabezas, como médico forense, al magistrado José Luis Ramírez como notario... Me pudo la vanidad y le comenté que también me podía poner a mí en una novela. Pasado unos días me dijo: «ya he puesto tu nombre a un personaje». «¿Quién es?» pregunté todo nervioso. «Un redactor jefe que huele mal, al que todo el mundo odia en la Redacción». Me lo dijo todo serio. Yo me puse blanco, y le pregunté sin tapujos: «Hombre. ¿No me harás esa putada?». Él me miró fijamente y me respondió: «No. Te he puesto como catedrático de literatura»; pero lo hizo con una ligera sonrisa malévola.

–¡Ay de ti! –dijo Sanjosé riéndose– 'Vanitas vanitatum, et omnia vanitas'. Vanidad de vanidades, y todo es vanidad.

–Tú, ríete; pero la verdad es que no las tengo todas conmigo.