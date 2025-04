El gran robo de Atrio

Ha sido el robo de vino del siglo. Lo tiene todo para desencadenar la trama de una novela o de una película. A los dos ... días del suceso, me desperté a las cinco de la mañana por culpa de una pesadilla, encendí la radio para relajarme y me desperté más aún porque estaban hablando del espectacular y novelesco robo de Atrio: 45 botellas de vino valoradas en un millón de euros, por valorarlas en algo pues la valía de lo robado es incalculable.

Dando vueltas en la cama, pensé que no era difícil robar en una de las mejores bodegas del mundo. Cada vez que un cliente iba al baño, podía intentar forzar la puerta de la bodega. Había cámaras, alarmas, etcétera, pero los ladrones de nivel saben cómo inutilizar esos elementos disuasorios.

Antes de robar, había que conocer la bodega, pero eso era muy fácil. José y Toño son personas amables, cariñosas y están tan orgullosos de lo que han conseguido que les gusta mostrarlo como nosotros enseñamos nuestra casa a las visitas que apreciamos. Ellos aprecian a sus clientes por el mero hecho de serlos y lo habitual era que enseñaran su famosa bodega a todo aquel que deseara verla.

Creo haberla visitado tres veces y siempre me han dejado curiosear, admirar, sorprenderme ante tanta joya. La visita incluía el acceso a la capilla sixtina de la bodega, donde reposaban las 45 botellas robadas, que podías mirar, admirar y, claro, tomar nota de dónde estaba lo mejor de lo mejor.

En Extremadura, los restaurantes con una bodega descollante no llegan a las 200 referencias, en la bodega de Atrio hay 4.100 y no paran de aumentar. De hecho, cuando trasladaron el restaurante, contaban 'solo' con 2.400 referencias. En total, son 37.000 botellas de 21 países diferentes y una carta de vinos que es en sí misma una obra de arte, La columna vertebral de la bodega es europea, pero no faltan vinos de países exóticos en el mundo vitivinícola como Marruecos o Líbano.

Paseando por la bodega, se ven las grandes colecciones, situadas a media altura: las 37 añadas del soberbio Chateau Petrus, incluida la del 47, lo mejor de lo mejor. O una de las cinco botellas más importantes en la historia del Chateau Mouton Rotschild (añada del 45). Atesoran incluso una botella de este último vino cuya etiqueta está pintada por el príncipe Carlos de Inglaterra. La bodega parece un museo. Es tan lujosa como acogedora: silencio absoluto, temperatura ideal, colores irisados, brillantes... Vino.

Y finalmente, la joya robada: la famosa botella de Chateau d'Yquem del año 1806. La más antigua que se conservaba en las cavas de Yquem era de 1863. Cuando en la bodega francesa supieron de la existencia de la botella de Atrio y de su antigüedad, pensaron que era una falsificación, pero la enóloga la analizó y certificó su autenticidad. La bodega de Yquem está entre las tres más prestigiosas del mundo y solo se conservan dos botellas en el mundo tan antiguas de esa vendimia realizada en tiempos de Napoleón Bonaparte: una está en una colección privada de las islas Bahamas y la otra estaba en Cáceres. José y Toño pagaron por ella 12.000 euros en una subasta en Londres y la botella se había convertido en un fetiche deseado y único para los coleccionistas de vino.

Alguno de ellos pudo encargar este robo tan sencillo como profesional: la pareja de ladrones hicieron que el recepcionista fuera a la cocina, bajaron al sótano, forzaron la puerta de la bodega, cogieron las 38 botellas Romanée-Conti y las siete Château d'Yquem y se las llevaron en bolsas de madrugada. Este robo va a dar mucho juego literario y periodístico.