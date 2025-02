El gran cónclave cofrade que hizo crecer la Semana Santa cacereña

Paco Díaz CÁCERES Sábado, 17 de septiembre 2022, 07:35 Comenta Compartir

En 1992, unos 300 cofrades se congregaron en Cáceres el V Encuentro Nacional de Cofradías, un evento que, según Alonso Corrales, presidente por aquel entonces de la Unión de Cofradías y actual mayordomo del Cristo Negro, fue una cita importante que marcó un punto de inflexión en la Semana Santa de la ciudad. La opción de que Cáceres pudiera albergar esta evento surgió en la anterior edición celebrada en Valladolid en 1991. La candidatura fue presentado entonces por miembros de la cofradía del Cristo del Amparo y su propuesta fue respaldada por la Unión de Cofradías de Cáceres.

Tras cinco meses de preparación, los días 19, 20 y 21 de septiembre de 1992 cofrades de la zona y de numerosos puntos de España se reunieron para celebrar la quinta edición de un encuentro que se sigue celebrando en la actualidad.

Durante estos días se realizaron unas jornadas de trabajo en el auditorio San Francisco. Con respecto al contenido cultural, se llevó a cabo una visita guiada al santuario de la Virgen de la Montaña y a la ciudad monumental, tanto de día y de noche.

En el encuentro se creó también una mesa de trabajo y se debatieron temas como «la sociedad laica que se acercaba» y «el aumento importante de cofradías».

Para Alonso Corrales, que heredó su pasión por la Semana Santa de su padre, su abuelo y su bisabuelo, esta «fue una cita importante». «Las cofradías estuvimos a la altura de las circunstancias. Invitamos a nuestra casa a muchas cofradías, la mayoría que ni conocíamos. También se implicó el Ayuntamiento, la Diputación, el Obispado y distintas instituciones», comenta.

Ampliar Participantes observan túnicas de diferentes hermandades en 1992. HOY

Corrales asegura que no fue solamente algo grande «para un grupo de jóvenes locos cofrades que lo promovían», sino que «ayudó a la hostelería, el turismo, la cultura y, por supuesto, a la religiosidad popular de las cofradías penitenciarias».

«Se abrieron muchas puertas en el mundo cofradiero y turístico. Mucha gente que estuvo ha vuelto a Cáceres después. Se hizo algo con unos medios muy limitados en aquella época. Pudieron ver lo que era la Semana Santa de Cáceres visitando los templos, las imágenes y toda la ciudad», añade el expresidente de la Unión de Cofradías, que ocupó ese cargo durante cinco años.

Por otra parte, debido a los años que han transcurrido y el desconocimiento de esta efeméride por parte de muchos cofrades actuales, Corrales confirma que no se va a celebrar ningún acto conmemorativo durante estos días.

La Semana Santa actual

30 años más tarde, esta celebración religiosa, que desde 2011 es considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha cambiado, aunque manteniendo gran parte de sus tradiciones.

Alonso Corrales cree que la Semana Santa está «en crecimiento» en la ciudad, pero que «el hecho de que se creen cofradías nuevas no es algo que diga que esto va a más».

Con ello hace referencia a las cofradías más noveles que han aparecido en las últimas décadas, «La juventud está un poco desencantada con la Semana Santa tradicional y están buscando otros caminos, como pueden ser las nuevas cofradías, con nuevas imágenes que no están vinculadas históricamente a Cáceres», resalta.

«Cada ciudad tiene su personalidad. A los tradicionales nos gusta ir con la cara cubierta, pero las más modernas prefieren que se les vea y se les olvida un poco la sobriedad y la seriedad. Son distintas perspectivas de la Semana Santa», opina Corrales.

La situación la veo muy positiva porque la procesiones que he visto este año, he percibido que la gente se ha volcado. Dentro de ese miedo que teníamos por si no venían los hermanos a cargar. En la mayoría de los casos ha sido un éxito rotundo en cuanto a participación y público. Lo que hacemos es una representación de la pasión en la calle. Muchas veces miles de personas que no acuden a la iglesia a escuchar la misa salen a ver las procesiones.