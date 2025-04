El gran artista Lucenqui, al que casi linchan los cacereños

Sergio Lorenzo Cáceres Domingo, 6 de febrero 2022, 08:44 Comenta Compartir

La voz del fotógrafo Luis Casero sonaba segura al otro lado del teléfono.

–Han hecho una chapuza, Sergio. Lo que han hecho con la reproducción de la Virgen de La Paz, en los soportales de la Plaza Mayor no tiene nombre.

–¿Qué han hecho mal? –le pregunté– Si he visto que han puesto una reproducción nueva del cuadro con una foto de gran calidad.

–Sí. La reproducción la he hecho yo, que no he cobrado nada por ello, incluso con el photoshop he reparado la imagen original del cuadro que está algo deteriorado. Ha quedado bien, pero le han puesto un metacrilato encima muy fino y unos herrajes... ¡Vaya herrajes!

–¿Qué les pasa a los herrajes?

–Que los han debido de comprar en un chino. Son una porquería y no cierra bien. Se va a estropear enseguida. Mira, hicieron unas obras de un apartamento turístico en ese lugar, y el cuadro se llenó de polvo. Aproveché que había en el lugar un andamio para subirme encima y limpiar y restaurar la reproducción fotográfica. Tienen que poner un cristal que proteja perfectamente la imagen, y volver a poner las rejas que había antes. En Andalucía hay imágenes de este tipo y todas tienen rejas. Queda mejor. ¡Qué somos Patrimonio de la Humanidad!

Esta conversación se la conté a los compañeros por la noche en La Maltraviesa, en donde el fotógrafo Guinea nos invitó a unas ostras con bloody mary, para celebrar que él y Ana han vuelto a reanudar su relación. Allí recordé que la tradición del cuadro de la Virgen en los soportales del Portal Llano, viene de principios del siglo XVIII, cuando el comerciante Lázaro Laso pidió al Concejo permiso para colocar en ese lugar un cuadro de una virgen con dos faroles, para evitar inmoralidades en ese escondido lugar.

Se puso un cuadro que se estropeó con el paso del tiempo, y en 1865 el alcalde decidió encargar para este lugar un cuadro a Rafael Lucenqui.

–¿Quién era ese Rafael? –Le preguntó Guinea a su novia Ana.

–La verdad es que no sé si volver a dejarte –le dijo sonriendo– Lucenqui, Rafael Lucenqui, nació en Badajoz. Su padre era un polaco que se llamaba Antonio y se enamoró de una joven de Badajoz. Se apellidaba Luschinsky o Luchensky, pero al quedarse a vivir en Extremadura castellanizó el apellido por Lucenqui. El padre era muy buen pintor, suyos son los frescos de la ermita de Nuestra Señora de la Consolación del castillo de Montánchez.

–Y el padre enseñó al hijo... –apuntó Guinea.

–Al principio sí, pero Rafael decidió dedicarse a ser militar, y no fue hasta mediados del siglo XIX, cuando empieza su vida de artista en Cáceres. Fue pintor, escultor y hasta fotógrafo, montando un gabinete fotográfico en el número 10 de la calle San Pedro. Pero no se sabe qué fotos son suyas porque no las firmaba.

–¿Era buen pintor? –le pregunté.

–Bueno. En el Museo Casa Pedrilla hay un retrato que hizo a Tomás Sánchez del Pozo, regente de la Audiencia Territorial de Extremadura, que no tiene buenas críticas. El hombre, la verdad, es que parece de la familia Addams; pero en la Iglesia de San Mateo, hay un óleo muy bueno, el de 'Las Santas Mujeres al pie de la Cruz', está detrás de un Cristo crucificado que sale en procesión. Es una pena que esté en la sacristía. Bueno, y en el Santuario Nuestra Señora de la Montaña, son suyos óleos que están en las bóvedas, pechinas y muros.

–Sí –dijo Caridad– También pintó 'La crucifixión' en el Arco del Cristo, un cuadro que se perdió al deteriorarse, haciendo su discípulo Andrés Valiente un cuadro nuevo. Y un cuadro para el Arco de Santa Ana que en los años sesenta se sustituyó por una escultura.

–Rafael Lucenqui fue muy querido en Cáceres, en donde murió en 1872, con 65 años –comentó el difunto Sanjosé que también estaba por allí, mirando con deleite como comíamos y bebíamos–. Pero lo cierto es que estuvo a punto de ser linchado por los cacereños.

–¿Y eso? –dije.

–Lo ha contado Miguel Hurtado Urrutia que ha investigado sobre su vida. Resulta que en 1843, con 36 años, era capitán de Infantería y participó en la batalla de La Cumbre (Cáceres) del 12 de julio de 1843. Lucenqui estaba con el general Mariano Ricafort, de 67 años, fiel al general Espartero, el nombrado regente hasta que Isabel II fuera mayor de edad. En La Cumbre frenaron a los 700 sublevados del coronel Vassallo. Lucenqui fue un héroe, herido en la pierna derecha le propusieron para la Cruz de San Fernando. Lo que ocurrió es que Espartero cesó, abandonó España, y Lucenqui pasó de héroe a perseguido. Fue hecho prisionero en Casar de Cáceres el 2 de agosto de 1843. Le hicieron caminar con la pierna destrozada hasta Cáceres que era de los sublevados. Miguel Hurtado señala que en Cáceres le recibió una muchedumbre de exaltados en la Charca de los Mártires, donde la Plaza de Toros, pidiendo matar al capitán del ejército liberal, a nuestro Lucenqui, que pudo salvar la vida gracias a la intervención del abogado Antonio Pérez Fariña, que logró calmar los ánimos.

Al día siguiente de la noche de las ostras, era noticia que la Asociación Torres de Cáceres, apoyaba la petición de Luis Casero, al que encontré en el Paseo de Cánovas.

–Oye –le pregunté– ¿Es cierto que no ganaste dinero con la reproducción del cuadro?

–Sí. Hay cosas que hay que hacerlas porque te las pide el cuerpo. Desde pequeño he visto ese cuadro en la Plaza Mayor y siempre estaba con velas. Porque aquí las embarazadas tenían la costumbre de ponerle velas para tener un buen parto, y cuando tenían a sus hijos comían mojicones para tener leche. Esa era la tradición.

–Pero, bueno, y ¿por qué se te ha dado por ser el defensor de esta Virgen si tú no tienes pinta de ser muy creyente?

–Vale, sí. Soy agnóstico... pero tengo mucho respeto a los creyentes. Eso es importante: respetar a los demás.

