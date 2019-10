Los grabados de Extremadura de Laborde y la Luna del Cazador en Cáceres

Fue en la Luna del Cazador, que así se llama a la Luna llena de octubre. La anterior, la de septiembre, se llama la Luna de la Cosecha, porque es en esa noche cuando el hermoso astro ilumina a los agricultores para que terminen las labores de recolección. La del pasado domingo, 13 de octubre, se llama 'la del cazador' porque era usada por las tribus para llenar sus despensas, cazando con la luz natural nocturna antes de que viniera el frío y el mal tiempo.

Ahora los urbanitas ya no cazamos ciervos ni jabalíes, pero muchos machos y hembras aún salen por las noches a practicar otro tipo de caza... normalmente no tan sangrienta. Un atávico instinto debió aflorar en el compañero Salvador Guinea el pasado domingo, porque fuimos a ver la Luna llena a la Ciudad Monumental de Cáceres, en la tercera y última Plena Moon, actividad que tanto puede hacer para potenciar el turismo en Cáceres; y el fotógrafo, que estaba sin novia, no dejaba de tontear con cuanta mujer encontraba de buena presencia.

La Luna estaba verdaderamente esplendorosa, dejándose ver y entrever entre nubes azules y negras que pasaban rápidas. Después de escuchar a Lete Trujillo cantar canciones a la Luna con Dalmatian's Hits, nos fuimos a tomar algo a la terraza del Restaurante Torre de Sande, donde nos sentamos con el tenor Alonso Torres que celebraba su cumpleaños. Un año más sabio el erudito cantante.

Mientras en la plaza de San Mateo paseaban dos actores que reencarnaban a Pío Baroja y Ortega y Gasset, y una mujer vestida de blanco lanzaba a la noche concéntricos sonidos de cuencos tibetanos, vimos como Guinea empezaba a hablar y a reír, en la mesa de al lado, con una hermosa mujer de encandilada mirada.

También estaba en la terraza el director de cine Jerónimo García Castela, gran conocedor de Extremadura, con el que empezamos a hablar de los grabados que hizo de Extremadura el equipo de artistas contratados por Laborde.

Alexandre de Laborde era un escritor, viajero y político francés que nació en París en 1773 y murió en esa misma ciudad en 1842. Era un gran conocedor de España, de donde era su padre, un financiero nacido en Jaca, que murió guillotinado por la Revolución Francesa.

Alexandre de Laborde viajó por España los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. En teoría le movía un interés científico, pero hay quien asegura que era un espía que recogía información para que Napoleón ocupara con más facilidad España en 1808. La verdad es que parece bastante raro que se moviera por España con un equipo de ilustradores, que además de dibujar paisajes, hacían planos de ciudades, costas y ríos.

Fuera espía o no, lo cierto es que publicó cuatro tomos de una obra titulada 'Viaje pintoresco e histórico de España'. El primer tomo apareció en 1806 y se centraba en Cataluña; el segundo se publicó en 1811 y estaba dedicado a Valencia y Extremadura. En 1812 se editó el tercero, que se centró en Andalucía; y el cuarto tomo, que apareció en 1820, estaba dedicado a Castilla y Aragón.

En el segundo tomo hay 31 hermosos grabados de Extremadura, de los que llama la atención que 10 sean de Mérida. A Jerónimo García y al que junta estas letras nos sorprendió dos grabados que hay de las ruinas del puente de Alconétar, que se encuentra en el municipio de Garrovillas de Alconétar. Este importante puente romano sobre el río Tajo, formaba parte de la calzada romana de la Vía de la Plata. Según los historiadores fue destruido entre el siglo XI y el siglo XIII, al estar aquí la frontera entre cristianos y moros. A mediados del siglo XIII estaba en uso, probablemente al ser reparado por los Caballeros Templarios; pero en 1340 ya no se podía utilizar. Junto a este puente se hizo una fortaleza en la Edad Media, cuya torre es la conocida Torre de Floripes, que asoma en las aguas del embalse de Alcántara. Hubo intentos para reparar el puente, pero todos fracasaron.

Declarado Patrimonio Histórico en 1931, cuando en 1970 se construyó la presa de Alcántara, los restos del puente fueron trasladados, piedra a piedra, a una zona en donde no iba a ser cubierto por el agua. Se llevó a seis kilómetros al Norte, donde ahora se puede ver. Lo curioso es que en uno de los grabados está el puente y en una alta colina se ve una fortaleza, que el compañero Manuel Caridad asegura que es Floripes.

Hay otros dos grabados de Coria, llamando la atención en uno la hermosa imagen de fortaleza que tenía. Junto a tres grabados de Guadalupe, hay una estampa curiosa de la muerte de un niño. De la ciudad de Cáceres solo hay una ilustración de la Diosa Ceres. También está el Arco de Cáparra, Yuste, Talavera La Vieja, cuatro grabados de Alcántara. Hay una ilustración de Badajoz, dos del sepulcro de Zalamea y uno de los baños de Alange.

Mientras estábamos hablando, yo miraba de reojo a Guinea con su conquista, y me fije que cuando ella se fue un momento al servicio, apareció Sanjosé y le dijo algo al oído, para luego desaparecer. Al fotógrafo le cambió la cara. Luego vino toda contenta la encandilada joven que le dijo a Guinea si le acompañaba a la Sala Boogaloo, y nos extraño que le dijera que no podía.

Cuando terminaron las actividades de Plena Moon y nos fuimos a casa. Por la avenida de España le pregunté al fotógrafo:

–¿Qué te dijo el difunto?

–Que dejara de hacer el idiota. Me dijo que me iba a pasar como al perro, que llevando un hueso en la boca, se ve reflejado en un río y al ver otro hueso también lo quiere. Abre la boca para cogerlo y se queda sin ningún hueso. Me dijo que en mi vida voy a encontrar a una mujer como la que ya tengo.

El chispacero, el cazador que se iba con las manos vacías, hablaba algo triste; pero sonrió cuando Caridad le dijo con envidia: «¡Qué suerte tienes, joío! La mayoría de los mortales pasamos la vida dando bandazos, estrellándonos en relaciones que son un fracaso y a ti te señalan, siendo joven, cual es el camino correcto. ¡Qué joía suerte tienen algunos!»

Y así nos fuimos en la noche... dejando atrás una sonriente Luna.