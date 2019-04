Gorriones en peligro

Hace unos años mi padre me contaba que de pequeño jugaba y trataba con especies de insectos y pequeños reptiles que con los años han ido desapareciendo. Yo me lo creía porque su hábitat natural desde que nació era el campo y de eso sabía. Me decía que la civilización había traído cosas buenas pero también malas como un futuro incierto o la desaparición de algunos seres vivos.

Un termómetro de que la salud de nuestros campos y ciudades se va deteriorando es, por ejemplo, el que cada vez haya menos saltamontes, grillos o escarabajos. Y lo mismo está ocurriendo con los gorriones. Un reciente estudio de SEO/Birdlife alerta de la pérdida de 30 millones de gorriones en los últimos diez años en España. La organización verde ha lanzado una campaña «para asegurar la naturaleza y la calidad de vida en las ciudades» con la intención de frenar esta barbarie.

A pesar de que el humano vive en perfecta convivencia con los gorriones, he de confesar que más de una vez los he maldecidos tras recoger mi coche estacionado bajo los árboles de Cánovas o la avenida de Guadalupe con la luna y carrocería cubierta de los excrementos de los pajarillos. Ahora, después de saber que pueden desaparecer, prometo no volver a desearles ningún mal. ¿Qué sería de las zonas urbanas sin el canto de los gorriones? Estampas tristes con palomas urbanas que parece que poseen un sistema inmunológico más fuerte.

Según el informe mencionado, se ha detectado que los pobres gorriones tienen anemia y malnutrición. Se alimentan de semillas, frutas y bayas e insectos, algo que escasea en las zonas urbanas de hoy en día. Félix Rodríguez de la Fuente ya lo dijo hace casi cincuenta años, «España es un país de basura y la nuestra es la civilización de la basura». La falta de alimentos y la contaminación atmosférica son letales para estos pequeños pájaros y para otros muchos seres vivos que siguen desapareciendo. Todo esto tendrá consecuencias para la calidad de vida del resto de habitantes de las ciudades. La importancia de la biodiversidad urbana es crucial, la evidencia científica avala sus beneficios para la salud por ello hemos de protegerla y conservarla.