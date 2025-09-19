El gobierno municipal reclama «unidad» para impulsar Cáceres 2031 El pleno rechaza una moción del PSOE sobre la capitalidad cultural y otra de Unidas Podemos en contra de comerciar con Israel

Redacción CÁCERES. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha pedido «unidad» a los grupos municipales para defender la candidatura como Capital Europea de la Cultura en 2031, a la que aspira Cáceres junto a otras ciudades españolas que también se han postulado para la consecución de este título.

La petición la ha realizado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, en el transcurso del pleno municipal ordinario celebrado este jueves en el que el PSOE ha presentado una moción para pedir un «plan estratégico» de acción de cara a la capitalidad y una 'Mesa de la cultura' para integrar al sector en la toma de decisiones. La moción ha sido rechazada con el voto de calidad del alcalde, Rafael Mateos, ya que la votación ha arrojado el resultado de un empate a doce votos, porque Vox ha contado en esta sesión plenaria solo con un edil tras la renuncia de Raquel Mirat como concejala por motivos personales y profesionales, que ya no ha asistido este jueves al pleno, recoge Europa Press. La sustituirá Francisco Flores, que podría tomar posesión de su cargo en el pleno del mes de octubre.

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) en la que se instaba a la corporación cacereña a que pidiera al Gobierno de España que impida la relación comercial y de inversión con Israel. El resultado de la votación ha vuelto a ser el empate, por lo que otra vez ha sido necesario el voto de calidad del alcalde, ya que la propuesta ha sido apoyada por el PSOE y Unidas Podemos, mientras que PP y Vox han votado en contra.

Otro punto del orden del día ha sido la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Cáceres, sus Organismos Autónomos y del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, que ha arrojado un remanente de más de 24 millones de euros.

Se ha aprobado además la prórroga del contrato municipal de telecomunicaciones, a la espera de que se adjudique el nuevo para los próximos cuatro años con un presupuesto de licitación de 2,2 millones.