El Ayuntamiento de Cáceres dice que el agua solo se corta en casos de ilegalidad «flagrante» Un vecino de Aldea Moret muestra el corte de agua en dos viviendas de la calle Germán Sellers. / JORGE REY La concejala de Medio Ambiente matiza que quienes tengan «problemas económicos de verdad» pueden recibir ayuda del IMAS REDACCIÓN / AGENCIAS Martes, 23 octubre 2018, 08:11

La concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, denunció ayer que se están produciendo «casos flagrantes de utilización del recurso, de coger agua de manera ilegal y de ocupación de viviendas» en zonas como Aldea Moret. Así lo manifestó la edil ante las quejas de vecinos de esa barriada que han sufrido el corte del suministro, un total de 127 desde el año 2015, según los datos de Canal de Isabel II publicados ayer por este diario.

Jiménez argumentó que Canal de Isabel II «certifica previamente que hay una utilización fraudulenta del uso del agua, con canalizaciones ilegales e incluso se da el caso de ocupación ilegal de viviendas».

Jiménez precisó que la orden de cortar el agua «se ha aprobado por parte de esta concejalía», al tiempo que recordó que las «personas y familias que tienen problemas económicos de verdad, y que no pueden abonar las facturas del agua, pueden acudir al IMAS sin ningún problema». De hecho, según los últimos datos aportados, el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), había destinado a final del curso pasado 43.000 euros al abono de facturas de agua para impedir cortes en aquellos hogares que no podían hacer frente a este pago. «Se cotejan las informaciones, y si verdaderamente tienen problemas económicos no hay ningún problema en pagar la factura», subrayó la edil.

Sobre el requerimiento, Jiménez también manifestó que Canal, «tras hacer sus comprobaciones, emite un listado de las personas que no abonan el consumo del agua». «Es entonces cuando se les hace un requerimiento para que abonen el pago del consumo, y se remite una carta al titular de la vivienda por parte de Canal, donde se explica la situación y se les informa de las líneas de ayudas abiertas», según la edil.

«Otra cosa son los enganches ilegales y las ocupaciones de viviendas», insistió la concejala. «El ciudadano nos echaría en cara que el Ayuntamiento pagara el recibo del agua una persona que esté ocupando una vivienda de manera ilegal o que está pinchando a la red. Y eso no lo podemos permitir».

En la información publicada por HOY se detalla que en 2015 fueron denunciadas 62 personas por consumir agua y no pagarla. La cifra bajó en 2016 hasta 18, pero el año pasado volvió a dispararse hasta las 41 denuncias presentadas por Canal de Isabel II. En lo que va de año son seis las denuncias presentadas, casi todas en Aldea Moret.