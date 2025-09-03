El Gobierno autoriza mejoras en carreteras cacereñas por 22,4 millones El contrato incluirá la autovía entre Cáceres y Trujillo y la N-521 hasta el límite con Portugal en Valencia de Alcántara

El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cáceres, con un valor estimado de 22,4 millones de euros (IVA no incluido)

El contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 214,602 km de carreteras del sector 4 de la provincia, incluyendo 45,527 kilómetros de autovía. Los rodados incluidos en este sector, además de diversos tramos y vías de servicio, son la autovía A-58, entre el kilómetro 0 a la altura de Trujillo y el kilómetro 45 en Cáceres capital, además de la carretera N-521, entre el kilómetro 1 en Trujillo y el kilómetro 152 en el límite con Portugal en Valencia de Alcántara. Asimismo, incluye la N-521A, entre los kilómetros 55 y 61.

Además se incluye la rehabilitación superficial del firme de los enlaces 9 y 42 de la A-58, en el tramo entre Trujillo y Cáceres.

Tres años

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo del asfalto.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos eléctricos.