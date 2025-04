La Gimnastrada se multiplica por 10 en Cáceres

El Multiusos de Cáceres volvió este sábado a convertirse en el epicentro de los aficionados a la gimnasia. Es la Gimnastrada, la cita más ... consolidada y también la más multitudinaria y participativa de las que se celebran en Extremadura. Eso dicen sus organizadores, de la mano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y la Asociación Amigex, con el incombustible Kiko León al frente.

«Seguimos siendo el evento participativo, cultural y deportivo más grande de la región, el segundo mayor de España y de los más reconocidos», aseguraba en la presentación oficial. León es la persona con la que arrancó hace ya casi tres décadas esta convocatoria, que cada año reúne en Cáceres a personas de distintos puntos de España y Portugal con la gimnasia como gran referente. No hay límites de edad, ni de formación, estética o cualquier otra condición. La gimnasia es la gran excusa para reunirse en una jornada festiva y que se ha multiplicado por 10 cuando llega a su edición número 28. Sirva un simple detalle como referente.

En 1998, cuando se convocó lo que entonces se llamaba gimnastrada cacereña, eran poco más de 300 participantes. Ayer se superaban los 3.000. Fueron 3.302 inscritos, aunque algunos finalmente faltaron. Supone un 70 por ciento más que hace solo dos años, cuando se rondaron los 2.000. 2022 fue la vuelta a la presencialidad tras el paréntesis de una pandemia que también a la Gimnastrada le hizo mucho daño. Pese a ello, no paró de celebrarse, aunque fuese on line.

De hecho, León se fija en que pese a ese notable incremento que se ha producido no se ha podido volver a superar la estadística. «Justo el año que cortamos superamos los 4.000 gimnastas», ha reseñado. Estaba todo listo en 2020 para batir el récord pero lo detuvo todo el estado de alarma y se postergó la convocatoria hasta diciembre y de forma telemática. No pudo ser lo mismo.

«Aún tengo el listado de los 4.000 inscritos. Algún esperamos que se pueda recuperar esa cifra. Vamos creciendo cada año», incide Kiko León. Recuerda cómo empezó todo. «Era el examen que yo le ponía a mis alumnos. Hacían los montajes y luego se invitaba a otros grupos. Era una cosa casi familiar, pero mira ahora».

De España, Portugal y Grecia

León destaca que salvo alguna pequeña incidencia, en forma de lesión y que obligó a intervenir a Cruz Roja, la jornada se está desarrollando con normalidad. Es la gran maratón gimnástica. Desde las 9.30 horas de la mañana hasta las 10.30 de la noche. Prácticamente sin parar. 114 montajes en total. Una veintena de ellos de fuera de España. Viene un grupo griego, aunque la mayoría proceden de Portugal. Los hay de Coimbra, Elvas, Estremoz...

Es otro ejemplo de cómo ha cambiado la Gimnastrada con el paso del tiempo. La esencia sigue siendo la misma. Los grupos se inscriben, hacen su exhibición con el montaje que han ensayado y disfrutan. La diferencia con otras convocatorias similares es que aquí no se compite. Gimnasia rítmica, aeróbic, niños, mayores... El espectro es lo suficientemente amplio como para que todos se sientan representados y se identifiquen.

Si hace tres décadas la participación era sobre todo local y regional y se circunscribía a ese grupo universitario que puso en marcha esta cita, este sábado se ha vuelto a poner de manifiesto la fuerza de la Gimnastrada, por la alta participación pero también por los valores que transmite y el contraste que supone ver los montajes de pequeños de casi guardería o personas en edad madura. «No hemos parado», incide Kiko León, que echa la vista atrás y se remonta a 1996. Decía entonces que en Extremadura no había demasiada afición por la gimnasia. Su esfuerzo, el de la comunidad universitaria, las instituciones y patrocinadores privados hace posible que la jornada del sábado en el Multiusos más de 3.000 participantes protagonicen una fiesta que sigue creciendo. «Preguntas en Cáceres y es difícil que alguien no sepa qué es la Gimnastrada o no tenga algún amigo, sobrino o familiar que ha participado», presume su principal impulsor después de casi 30 años.