Cuando ir al gimnasio es una fiesta inclusiva

Marcos promete darlo todo y no defrauda. Apenas empieza a sonar la música y arrancan las primeras instrucciones y los ritmos animados su cuerpo se ... mueve con libertad, incluso con inspiración. Es un verdadero torbellino que eleva los brazos y clava todo tipo de posturas. Posa y emula gestos de bailarín profesional. ¿Billy Eliott? Lo parece.

Él es uno de los usuarios de la Asociación Down Cáceres que participa de una iniciativa por la cual todos los jueves de 16,15 a 17,15 acuden al gimnasio Altafit para practicar zumba, una disciplina que mezcla baile con rutinas aeróbicas y que está indicada para todo tipo de edades. La aportación de este gimnasio es altruista, una forma de colaborar con la entidad a través de un convenio de colaboración.

La asociación Down Cáceres estuvo buscando personas voluntarias para poder llevar a cabo iniciativas que ayuden a sus usuarios a poder llevar a cabo actividades en diferentes ámbitos de ocio o deportes. Alba García es educadora y trabajadora social y una de las que brinda su acompañamiento de forma solidaria . «Hice las prácticas de educación social en el centro ocupacional de Down Cáceres, les tengo mucho cariño y es una manera muy gratificante emplear el tiempo libre y devolver lo que ellos me han dado profesionalmente». cuenta. «Supone muy poco de mi tiempo, es una hora, pero una hora que me satisface mucho». Fue en el mes de diciembre cuando arrancó esta actividad.

Movimiento

Para García es muy importante contar con una sala de un gimnasio profesional. «Es una gozada», explica. A veces ella también se lanza a hacer zumba. El papel de estos voluntarios consiste en acompañarles desde el centro ocupacional (en donde pasan el día allí en diferentes talleres), que se encuentra en el Espíritu Santo, hasta el gimnasio, y allí estar atentos a todo lo que puedan necesitar, que realmente no es mucho porque una vez dentro, en la sala en la que se realizan esas actividades, todo suele ir rodado. «El baile es muy libre, ellos tienen libertad total de movimiento y solo actuamos en momentos puntuales, están entrenados», señala Alba, que recomienda la experiencia, y que espera que pueda darse la oportunidad que se lleve a cabo una iniciativa inclusiva 100%, es decir, que personas con síndrome de Down puedan compartir una clase de zumba con grupos generales, con todo tipo de población.

Isa Camello es la monitora que se encarga de impartir esta clase. «Está un poco adaptada, es algo más sencilla, una clase de zumba tiene más complejidad a la hora de hacer los movimientos y repetimos durante uno o dos meses las mismas coreografías», explica esta preparadora física que una vez a la semana se reúne con esta 'troupe' con la que dice disfrutar «mucho».

Francisco García es profesor de taller del centro ocupacional. «Se trata de que ellos aprendan un poco a moverse, el fin de la actividad es que hagan ejercicio físico, que a ellos les viene muy bien porque las personas con síndrome de Down tienen tendencia a la obesidad y tienen muchas cardiopatías asociadas, les ayuda a envejecer un poco mejor». Coordinación psicomotriz, desarrollo de la orientación, flexibilidad o tono muscular son algunas de las bondades que proporciona el ejercicio físico en estas personas. No solo es diversión, pero es que sí, se divierten mucho.

La necesidad de voluntarios es más acuciante fuera del centro. «Dentro tenemos un grupo de profesionales, pero al ser fuera es más difícil, por eso pusimos el anuncio, acudieron más personas pero en ocasiones es difícil porque requiere un compromiso, conocimiento de la discapacidad...». Francisco señala que este tipo de iniciativas permiten un acercamiento a la discapacidad, a ser consciente del otro y a ejercitar la empatía, algo de lo que en ocasiones parece que esta sociedad no está sobrada.

Los jóvenes acuden una vez a la semana a zumba, una actividad que lucha contra el sedentarismo

Natalia Caballero Breña es otra de las usuarias de Down Cáceres que acude todos los jueves al Altafit en esta actividad. «A mí siempre me gusta hacer cosas difíciles, me gustan los retos y los desafíos cuenta ataviada con mallas y sudadera en la amplia sala del 'gym'.

Down Cáceres lleva años articulando programas de ocio para chicos y chicas de distintas edades. A las personas con síndrome de Down, como a cualquiera, les gusta salir y divertirse en diferentes momentos, estar en compañía. Conciertos, meriendas, teatro, cine o actividades de la agenda de la ciudad forman parte de su entretenimiento. También se van de vacaciones en verano y realizan acampadas.

Sigue funcionando el club de baloncesto Sagrado Corazón, una propuesta pionera y totalmente inclusiva, ya que juegan chicos con y sin síndrome de Down con la idea de que puedan mezclarse en la cancha.