El gimnasio del Coliseum en Cáceres cambia de manos cinco años después de abrir

Altafit, la firma que auspició en septiembre de 2020 la apertura del gimnasio del edificio Capitol de la avenida de España, cierra una ... etapa. Este martes se completaban los últimos cambios en el recinto, que pasa a formar parte de otra cadena nacional, VivaGym, que adquirió el pasado mes de noviembre un total de 70 gimnasios en funcionamiento y ocho en preventa de Altafit y que suma 207 centros entre España y Portugal. Son, en total, más de 500.000 socios los que hacen deporte 'lowcost' bajo el paraguas de esta firma, participada por el fondo de inversión estadounidense Providence.

Altafit era una empresa de capital español presidida por el extremeño Vicente Olivenza. El recinto en el que se aloja este gimnasio, que cuenta con aproximadamente 3.000 socios, es propiedad de la Fundación Caja Extremadura, que lo alquila a la marca.

El Coliseum es un edificio emblemático que debe su nombre al cine que albergó durante algo más de tres décadas, hasta que en 1996 cerró sus puertas. Dispone de un total de 2.200 metros cuadrados repartidos en dos plantas.

La reforma que se hizo para la apertura, unas obras que se extendieron durante dos años, conserva parte de la estructura del cine. La sala de actividades colectivas se encuentra en el lugar en el que estaba la gran pantalla de este cine. En la zona del graderío están instalados los aparatos y las áreas para llevar a cabo la práctica deportiva. Las ventanas de una parte del gimnasio dan al Paseo de Cánovas.

Remodelación

El proceso de remodelación del antiguo gimnasio Altafit para adaptarlo a la imagen corporativa de la nueva firma se ha extendido durante el último mes sin cerrar sus puertas. Se han pintado las paredes y retirado los logotipos y los vinilos, además de otros elementos decorativos. Pasa a mejor vida el color morado y se implanta el naranja.

Este martes los usuarios del gimnasio ya no podían acceder con la antigua llave. Ya no existe un dispositivo físico y tiene que utilizarse la aplicación que se descarga en el teléfono móvil. Los empleados han sido subrogados por la nueva cadena, por lo cual no habrá cambio de cara en la atención a los usuarios. Sí hay novedades en cuanto a las tarifas que se aplican. Hasta ahora el precio establecido, excepto ofertas, era de 37,90 euros al mes. Ahora se establecen tres cuotas diferentes en una horquilla de entre 29,90 y 37,90 y existe la posibilidad de acceder con una entrada diaria. Aunque el objetivo es ampliar los horarios y abrir los domingos por la tarde, de momento este verano se mantendrán las mismas franjas temporales, muy amplias como casi todos los gimnasios de este estilo.

La nueva filosofía de vida sana y el valor que se le da al ejercicio físico han calado también en Cáceres, en donde en los últimos años ha ido creciendo el número de espacios en los que practicar deporte.

Un barrido por la red ofrece hasta 60 puntos en los que uno puede practicar deporte en la ciudad, tanto al aire libre como a cubierto. Algunos son gimnasios como tal, otros parques, algunos recintos especializados de artes marciales o yoga. Y también aparecen entrenadores personales.

Las franquicias de deportes también se han popularizado. Además de VivaGym otra de las cadenas que se ha implantado recientemente en Cáceres es Synergym, situada en la calle de León Leal y que abrió al inicio de este curso escolar, en septiembre de 2024.