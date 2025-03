«Hay mucha gente con talento fuera, me da pena que no puedan volver a Cáceres como yo»

Tres de los cuatro premiados con la Medalla de Extremadura el pasado sábado en el Teatro Romano de Mérida son personas nacidas en la región pero que viven y triunfan fuera. La imposibilidad de desarrollar determinadas carreras en Extremadura es el eterno problema en estas tierras. La ilustradora y creadora visual Teresa Arroyo Corcobado (Cáceres, 1987) se ha instalado en la Parte Antigua de la ciudad después de casi dos décadas en diferentes ciudades. Tras estudiar diseño gráfico en Madrid empezó Bellas Artes en Edimburgo para continuar en Granada. Marchó con una beca Erasmus a la academia de Bellas Artes de Bruselas donde se especializó en ilustración y empezó a trabajar allí, en donde estuvo ocho años. «Fue terminar y empezar a trabajar con una editorial belga, luego empecé a trabajar con editoriales francesas», resume desde su casa de la calle Villalobos, la zona en la que Cáceres se asemeja más a un pueblo. Allí tiene también su estudio, en el mismo edificio pero separado, lo que le permite trabajar fuera del ámbito doméstico, algo necesario para poder desconectar.

Teresa Arroyo ha escrito e ilustrado numerosos libros infantiles con las editoriales Versant Sud Jeunesse de Bruselas (Bélgica) o Maison Elisa, de Nantes (Francia). Continúa trabajando a distancia con ambos países y está iniciando un proyecto con una editorial gallega. Como artista plástica ha expuesto en numerosas muestras colectivas en España, Francia y Bruselas, además de sus trabajos como diseñadora para distintas empresas. Antes de decidir volver a su ciudad vivió en Sevilla cinco años, a donde se trasladó buscando el sol que le había faltado durante tantos años en Europa. «Nos dimos cuenta de las dificultades de las ciudades grandes y al final no teníamos red familiar, porque estaban o en Cáceres o en Bruselas, así que decidimos buscar algo aquí».

Junto a su pareja, que es belga, ha tomado el traspaso de la librería Marisol del R-66 tras la jubilación de su dueña. Aunque el encargado y librero será él, ella pretende ofrecer actividades que tengan que ver con la literatura infantil. «En noviembre cogemos el relevo». Aspira también a poder realizar encuentros en su taller con niños, algo que ya realizaba en Francia.

Su trayectoria creativa es multidisciplinar. Forma parte también de proyecto denominado Balkan Express. Se trata de un festival itinerante de teatro, música e ilustración. Se ponen escena cuentos de los Balcanes con las ilustraciones de Teresa Arroyo.

¿Cómo está siendo su aterrizaje en Cáceres? «El hecho de venirme aquí no ha sido desde el punto de vista profesional sino personal, he buscado cierta comodidad, estar cerca de una red familiar y de amigos», sostiene. Cree que hay cierta ebullición cultural en la ciudad, pero todavía está expectante. «Realmente estoy recién llegada, me he mudado a mi casa de Villalobos a finales de junio». Aprecia, en todo caso, que mucho talento está en el exterior. «Lo que me da pena es que no todos tenemos la suerte de poder volver, no siempre es fácil».

Sobre la producción gráfica local cree que hay margen de mejora. «Tengo unas pegatinas de promoción turística que están en casa de mis padres, de los años 90 y me parecen un poco más modernas de lo que hay ahora, hay técnica, formas más atractivas». Pero cree que hay también creadores que están sabiendo darle un giro, como la ilustradora Marta Barroso. «Aporta en cambio». Y hace una crítica general. «Parece que la parte gráfica se hace con prisa y se deja para el final, se desvaloriza la profesión».

Acerca de la imagen del último cartel del Día de Extremadura, elaborada por José Tomás Pérez Indiano y que generó debate por su exceso de tipismo y su factura estética, Arroyo Corcobado señala que lo que le suscita más dudas es que la obra fuera donada «No sé en qué términos se ha hecho, pero hace un flaco favor a la profesión». Sobre la parte estética dice no parecerle «representativo de la época actual pero no soy quien para opinar de un creador». Dice no estar segura de que haber establecido un concurso para elegir esta imagen hubiera sido «la mejor opción». Considera que «se trabaja mucho y gratis, y a veces los criterios no están muy claros».

