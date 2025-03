«La gente se sorprende mucho cuando cuento que quiero ser cura»

En el Seminario Diocesano de Coria-Cáceres había este domingo ambiente de fiesta. Y no era para menos. A las cinco de la tarde ... arrancó la ceremonia en la que el guineano Gerardo Salomón fue ordenado diácono, último paso antes de convertirse en sacerdote. En un contexto actual de crisis de vocaciones, un hecho así se vive casi como algo extraordinario. Las últimas ordenaciones de nuevos curas se produjeron en 2020. Fueron dos.

Gerardo, de 28 años, estuvo arropado por una amplia representación de su familia. Sus padres viajaron desde su país natal. El resto de parientes asistentes viven en España. Aficionado al fútbol y a la música –toca la guitarra y el órgano–, no podía ocultar horas antes del acto los nervios y la emoción que sentía.

Actualmente está en el último curso de estudios en el Seminario, donde llegó en septiembre de 2019. «El anterior obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, fue a Guinea Ecuatorial a representar a la Conferencia Episcopal cuando mi país cumplía los 50 años de la independencia. Y, estando allí, dijo a mi arzobispo que veía que tenía muchas vocaciones y que le mandara algunos seminaristas para formarlos en su diócesis. Entre los dos hicieron un convenio. Mi obispo me eligió a mí junto con otro compañero y aquí estoy», recuerda.

Ampliar Asistentes a la ordenación de Gerardo Salomón. En las primeras filas estaban sus familiares. Sus padres han viajado desde Guinea Ecuatorial para acompañarle en este momento. JORGE REY

Desde este domingo Gerardo es diácono transitorio, una figura que debe desempeñar, como mínimo, durante seis meses antes de convertirse en cura. A grandes rasgos, se podría decir que ha iniciado su periodo de prácticas. En el ritual por el que se rigió la ceremonia, hizo la promesa del celibato. A partir de ahora, puede hacer casi de todo encima de un altar, salvo celebrar la eucaristía y confesar. Bautizará, casará y enterrará.

«Quiero ser sacerdote porque el Señor me llama y porque me ha seducido. Empiezas siendo monaguillo en una parroquia, le vas cogiendo gusto... Los planes del Señor son aplastantes. No te ves en otro sitio. El sacerdocio no es solo celebrar la misa, aunque es lo más importante. Es estar allí donde están los demás, el servicio caritativo, dar la vida por los demás... Es un abanico muy amplio», enumera.

Confiesa que durante su etapa formativa ha tenido dudas. «Vértigos siempre ha habido», admite. «Cuando estaba en el seminario menor, en Guinea, acabé segundo de Bachillerato y tenía que decidir si iba al seminario mayor o a la universidad. No lo tenía claro. Salí del seminario menor y estuve un curso fuera. Y después, volví», apunta.

Detalla que fueron sus padres quienes decidieron su ingreso en este centro religioso cuando estaba en el curso equivalente a segundo de la ESO. «Hablaron con el párroco y yo, por obediencia a mis padres, me fui al seminario. Al ir pasando los años, pensé que habían dado en el clavo. Acertaron al cien por cien», dice.

«La gente se sorprende mucho cuando cuento que quiero ser cura. Cuando voy con un amigo y me presenta a un grupo de conocidos, digo que soy seminarista y muchos me preguntan qué es eso. Luego vienen las preguntas: '¿piensas vivir toda la vida sin tener novia o sin casarte? ¿te lo has pensado bien'. Yo siempre respondo que estoy feliz con esto y que no quiero otra cosa».

Su destino

Bajo su nueva condición de diácono, su destino es el arciprestazgo de Granadilla. Hasta finalizar el curso, de viernes a domingo, reside en Aldeanueva del Camino con el párroco actual. Desde aquí se atiende también a Zarza de Granadilla y Valdelamatanza.

El obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, fue el encargado de ordenar a Gerardo. «Estamos pletóricos», reconoce Roberto Rubio, rector del Seminario, que celebró también sus 25 años como sacerdote. «Para nosotros este día es un brote de esperanza muy importante. Estamos contentísimos», asegura. En estos momentos, en el edificio se forman 12 seminaristas: siete en el seminario mayor y cinco en el menor. Este año, apunta Roberto, hay dos alumnos nuevos en el mayor: un joven de 22 años con estudios de robótica y un chico de 36 años que regentaba un restaurante y lo ha dejado todo para seguir su vocación.

Coria-Cáceres cuenta con 112 sacerdotes, según la última memoria presentada este 2024.