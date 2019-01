«Hay mucha gente joven en Cáceres que está haciéndolo muy bien en el flamenco» El cantaor Juan Corrales está a punto de lanzar su nuevo disco, 'Retales de mi vida'. :: jorge rey Juan Corrales Cantaor y compositor Empujado por su hijo Perico de la Paula, este artista se ha metido al estudio para recuperar antiguos temas propios de diferentes etapas CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 7 enero 2019, 09:24

De casta le viene al galgo y así le llegó la pasión y la emoción por el flamenco, por vía familiar. Juan Corrales siente, a sus 67 años, que todavía tiene cosas que mostrar y por ello, empujado por su hijo Perico de la Paula, se ha metido al estudio para recuperar temas que le habían quedado sueltos en diferentes etapas. Su disco se llama 'Retazos de mi vida' y saldrá en pocas semanas. Antes de este lanzamiento se ha publicado en redes un villancico que ha tenido mucha aceptación y que le ha puesto la nota flamenca a la Navidad.

-Me ha contado su hijo que ha sido él el que le ha empujado a meterse de nuevo en el estudio.

-Sí, son canciones que tenía apuntadas y un poco olvidadas y con las que mi hijo quería hacerme un poco un homenaje. Nos hemos metido en los estudios de Exson de Cáceres y lo hemos pasado muy bien.

-Son temas que no había grabado antes y que de esta forma se van a recuperar.

-Sí, hay que recuperarlas. El disco saldrá a últimos de enero y principios de febrero y esperamos que a la gente le guste.

-Y como aperitivo, un villancico.

-Sí, y en las redes sociales ha gustado bastantes.

-Para este disco se ha acompañado de músicos cacereños.

-Los coros están hechos por Miriam Cantero, por Tamara Alegre y por Jorge Peralta, con la guitarra de Perico de la Paula. La sonorización corre a cargo de Ángel Holgado Barrios, que es de Cáceres pero vive en Málaga y es el que ha puesto mucho de su parte.

Distintos palos

-Hay mucha variedad de estilos, tiene mucho mestizaje.

-Sí, hay una sevillana que se puso por primera vez en el Ferial y nos cayó una tromba impresionante. La sevillana se la dediqué al alcalde de aquel momento que era Carlos Sánchez Polo para que arreglara un poco las cosas, porque nos estábamos calando en esa caseta. Tengo otra sevillana del amigo César García, dedicada a su mujer, que no quería perderla y por eso la he grabado. Le dedico también unos fandangos a Antonio Ferrera, el torero, que es amigo de la casa y amigo mío y tengo unos tangos y unos jaleos extremeños. Son ocho temas muy bonitos.

-¿Cómo ha sido su trayectoria discográfica?

-Éste es mi tercer disco. Hice las seillanas a la Virgen de la Montaña que se llamaba Vivencias y tuvo mucho éxito, en 48 horas se vendieron 2.500 cintas.

-¿Cómo ve el mundo del flamenco aquí en la ciudad?

-Pues yo creo que el mundo del flamenco está pegando fuerte. Hay gente joven que está saliendo muy bien como Jorge Peralta, Tamara Alegre, Miriam Cantero, Raquel Cantero, que es profesora y flamencóloga. Tenemos a Morito, que es guitarrista y está cantando y haciendo las cosas muy bien. Hay futuro.

-¿Cómo está el ambiente en las peñas de Cáceres?

-Está la Peña Flamenca de Cáceres, la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura, la Peña Flamencos de Verdad y la de José Mercé. Somos cuatro peñas las que nos estamos desviviendo por el flamenco.

-¿Podemos encontrar una programación aceptable de flamenco en la ciudad más allá de la que ofrecen los festivales?

-Aquí en locales el flamenco que se está escuchando está saliendo de un par de ellos que son los que contratan a los artistas jóvenes y los artistas viejos como yo. Uno es Casa Pepa y otro es la peña de José Mercé que está aquí en el bar El Cuarto de los Caballos. Estamos amarrados a los socios, si los socios se retrasan un poco en las cuotas nos vemos un poco asfixiados, pero va la cosa bien.

-¿Cómo se plantea la presentación del disco? ¿Habrá algún concierto para darlo a conocer?

-Sí, se explicaremos todo lo que se ha hecho cómo se ha hecho. Lo haremos entre amigos en algún sitio en condiciones.

Tradición familiar

-Es flamenco desde siempre. ¿De dónde le viene la afición?

-El flamenco para mí siempre ha sido familiar, porque mi madre es la que me enseñaba a cantar. Después estuve en Barcelona, y en Barcelona iba a las peñas a reunirme con los amiguetes. Empecé en la peña 'Los Cabales' de Cornellá y ahí es donde me inicié con el flamenco. Cuando me vine a Cáceres la peña de Amigos del Flamenco de Extremadura, con Fernanda Sánchez y su marido Federico Vázquez son los que me enseñaron el flamenco, porque yo llegaba cantando por Los Chichos y por Manolo Escobar. Después a base de mucho estudiar he podido hacer muchas actuaciones.

-Compone muchas de las canciones que canta.

-Casi todas, muchas de ellas son mías, pero por regla general también busco entre los cantaores antiguos como eran Mairena, Meneses, Chaquetón, mucha gente que te dicen cómo es o cómo no es el flamenco.

-Además de a Perico, ¿le ha transmitido su arte a algún hijo más?

-Tengo a Fran que canta muy bien. Yo cree 'Sangre Nueva', cogí a Pedro Peralta, Alejandro Bermejo y dos o tres y salió, pero las obligaciones familiares impidieron que continuaran.