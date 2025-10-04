Gata Clásica programa recitales este octubre en iglesias de la comarca

El festival ‘Gata Clásica’ vuelve este otoño con cuatro conciertos de música clásica que tendrán lugar los fines de semana 11 y 12 de ... octubre, y 18 y 19 de octubre, en Robledillo de Gata, Perales del Puerto, Santibáñez el Alto y Hoyos, municipios de la comarca cacereña de Sierra de Gata que disfrutarán de esta iniciativa cultural que busca acercar la música clásica al mundo rural.

En esta ocasión se podrá escuchar al Cuarteto Amadé, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Robledillo de Gata, el sábado 11 de octubre; al pianista y compositor Ramón Grau, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Perales del Puerto, el domingo día 12; a la Escuela de Música Notas de Bienvenida, con su directora y violinista, Alicia Lassaletta, en la iglesia de San Pedro Apostol de Santibáñez el Alto, el 18 de octubre, y a la Coral In-Pulso, en la Iglesia del Buen Varón de Hoyos, el día 19.

En todos los casos los conciertos, que comenzarán a las 19.30 horas, serán de acceso gratuito hasta completar el aforo de estos templos, que servirán de escenarios de este festival que pretende aunar cultura y riqueza patrimonial como un recurso turístico en la comarca serragatina.

El programa apoyado por la Diputación de Cáceres, a través del Parque Cultural Sierra de Gata, da un paso más en esta edición porque estrecha lazos con las Aldeas Históricas de Portugal, y, a la programación oficial se añade un concierto, el sábado 25 de octubre, en Castelo Novo, un recital de la soprano lírica Eleonora Devèze.

La programación fue presentada ayer por el director del festival, Paul Richardson.