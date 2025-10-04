HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gata Clásica programa recitales este octubre en iglesias de la comarca

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El festival ‘Gata Clásica’ vuelve este otoño con cuatro conciertos de música clásica que tendrán lugar los fines de semana 11 y 12 de ... octubre, y 18 y 19 de octubre, en Robledillo de Gata, Perales del Puerto, Santibáñez el Alto y Hoyos, municipios de la comarca cacereña de Sierra de Gata que disfrutarán de esta iniciativa cultural que busca acercar la música clásica al mundo rural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10 Un hombre de 43 años eleva a 22 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gata Clásica programa recitales este octubre en iglesias de la comarca