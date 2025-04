El Ayuntamiento de Cáceres destina casi un 40% de su presupuesto a pagar a su personal

300.000 euros para el pago de indemnizaciones

Con la partida de personal rondando ya los cuatro de cada 10 euros municipales, hay otro detalle que refleja el impacto que ello tiene en las cuentas. Los ingresos no suben a no ser que se recurra a fuentes externas, como el crédito bancario. Así, en 2016 el Ayuntamiento presupuestó 33 millones en impuestos directos y en 2021 no se llegó a 32. Compensan otras partidas como impuestos indirectos, transferencias corrientes y el citado préstamo de ocho millones.

La subida salarial más contestada fue la de 2017 a los habilitados nacionales, los funcionarios de más nivel (secretario, interventor...). Cs, Podemos y PSOE, entonces en la oposición, la criticaron y CCOO llegó a amenazar con la vía judicial. Este mismo año, el Ayuntamiento ha previsto una partida de 300.000 euros para atender las reclamaciones de trabajadores del antiguo plan de empleo social que han llevado los impagos al Juzgado. A su vez, el plan de empleo de la Junta implica reservar otros 1,8 millones más.

Por último, las retribuciones variables este ejercicio rebasan los 1,2 millones. Como curiosidad, los festivos de sus funcionarios le salen al Consistorio por casi 223.000 euros. Nocturnidad y guardias localizadas, 102.000.