'El Garrovillano' logra la autorización y seguirá con su puesto callejero junto al edificio Múltiples de Cáceres

Buenas noticias para Domingo Pizarro, más conocido como 'el Garrovillano', el vendedor de productos de temporada que despacha cada mañana su mercancía junto al ... edificio Múltiples de Cáceres, en la avenida Clara Campoamor. El Ayuntamiento ha resuelto este viernes en junta de gobierno la autorización para que pueda seguir desarrollando esta actividad comercial de manera legal, a cambio de pagar una tasa (cuyo importe todavía no se ha especificado).

Según la información facilitada por Ángel Orgaz, portavoz del ejecutivo de Rafael Mateos, Pizarro, de 82 años, podrá quedarse en el mismo lugar de siempre. No hará falta buscar una nueva ubicación. Y tampoco precisará una instalación fija, tipo quiosco, como se había planteado inicialmente.

'El Garrovillano', que este viernes ha acudido como siempre a su cita desde su pueblo natal, del que toma el apodo, Garrovillas de Alconétar, ha conocido la resolución por HOY. «Todavía no me han dado ningún papel, ni nada. Estoy muy contento. Yo quería seguir aquí. No me importa tener que pagar una tasa», admite rodeado de sus productos habituales. Este viernes, en concreto, abundan las almendras procedentes de su propia finca.

«Nací vendiendo y, si me quitan esto, me muero antes; estoy muy contento porque yo quería seguir aquí» Domingo Pizarro Vendedor

La respuesta municipal llega cuatro días después de la reunión mantenida el pasado lunes en el Consistorio entre el afectado y el concejal de Comercio, Jorge Suárez. Este encuentro se concertó, a su vez, a raíz de la multa impuesta al vendedor por la Policía Local -que asciende 2.001 euros- por vender en la calle sin tener autorización explícita para ello. Tras la reunión, Pizarro solicitó por escrito el permiso para ejercer esta actividad.

Esta sanción, que se puso en abril y que fue notificada en julio, sigue su curso. «Nosotros lo que hemos hecho es hasta donde tenemos capacidad de actuar. Una vez que hemos recibido su solicitud, hemos procedido a su autorización para resolver esta cuestión. Si existe un procedimiento sancionador previo, desde el punto de vista político no podemos hacer nada al respecto», indica Ángel Orgaz sobre esta multa.

«Hombre, si no hay otro remedio...», resuelve el sancionado sobre el pago de la multa, consciente de su obligación. La sanción este viernes ha pasado a un segundo plano, eclipsada por la buena noticia llegada desde el Ayuntamiento. Comenta que desde que se hizo público su caso, ha recibido el apoyo de muchos ciudadanos. «Me han dicho que si me echan, vienen a manifestarse conmigo». Pero esta medida ya no será necesaria. «Nací vendiendo y, si me quitan esto, me muero antes», resuelve. Domingo descarta, hoy por hoy, su jubilación.

Domingo Pizarro, nacido en 1941, se desplaza a diario hasta Cáceres desde Garrovillas de Alconétar para ofrecer sus productos, un oficio en el que se inició junto a su padre en la distribución de piñones. Por entonces, se colocaba en la calle Pintores, evoca.

La Policía Local le multó por una infracción considerada muy grave por el ejercicio de venta ambulante sin autorización en la avenida Clara Campoamor en función de la ordenanza reguladora de la venta ambulante y de los mercadillos de la ciudad de Cáceres de 2022, que prohíbe esta actividad excepto en los espacios autorizados. 'El Garrovillano' ha alegado que posee «permiso verbal y autorización documental de la Comisión de Régimen Interior». Pero nunca ha evadido su responsabilidad durante este proceso.

Otros asuntos

Por otro lado, el portavoz municipal ha indicado que han finalizado los trabajos realizados en las instalaciones deportivas del barrio del Junquillo. En concreto, se ha instalado un nuevo cerramiento perimetral en la pista polideportiva de este barrio en el que se han invertido 5.100 euros. Además, en esta zona está prevista la instalación de una nueva área de calistenia. Estará situada, en concreto, en las inmediaciones del actual parque de 'Parkour', en zona peatonal.

Además, Orgaz ha avanzado que durante los días 20 y 21 de septiembre la Plaza Mayor acogerá el I Certamen de Tunas de Extremadura, organizado por la Tuna de Veterinaria de Cáceres. Hay que recordar que durante estos días la ciudad también acoge el Cáceres Irish Fleadh.

El portavoz ha destacado, además, que el complejo hospitalario de Cáceres se encuentra entre los finalistas de los premios nacionales 'New Medical Economics 2024' en la categoría de hospital público con mejor gestión.