Quiero recordar la figura de un extremeño que a la edad de 48 años murió el 19 de noviembre de 1918 en Cáceres: Rafael García-Plata de Osma. Fue víctima de una gripe, que se llamó 'española' precisamente porque aquí no había censura y sus estragos eran bien conocidos, pero esta peste surgió en los USA y, enfurecida y reactivada, pasó a Europa pegada a los soldados que desembarcaban en el puerto francés de Brest.

Nuestro personaje tuvo una salud delicada toda la vida, pero su nieto Joaquín ha organizado el centenario, con leve retraso, debido a que él mismo ha estado a punto de subir a la barca de Caronte justo en ese año 2018. Se lo merece, sin duda, quien fuera uno de esos 'últimos románticos' que tanto bien hacen dedicándose, como monjes, a cosas tan marginadas como necesarias. En su caso, a la copia y grabación de la cultura popular oral y escrita ayudado por un fonógrafo que le había prestado Menéndez Pidal, que será quien dé difusión a esa recopilación de poemas y leyendas, decires y vivires. Desde el Valle de la Jara de Alcuéscar, donde vivió la mayor parte de su vida, mantuvo una gran vinculación con otros notables cacereños, en especial con aquellos pioneros que lograron editar de 1899 a 1911 la Revista de Extremadura: Juan Sanguino Michel, Publio Hurtado, Hernández-Pacheco, Ibarrola, Berjano, Manuel Castillo o Mario Roso de Luna. Publiqué ya en Cartas desde la memoria las veinte que me consta escribió al de Logrosán, a quien le reconocía como 'maestro' en cuantos asuntos le consultaba, fueran estos intelectuales o domésticos. En estas cartas de Rafael dejó muy acertadas opiniones que no han perdido actualidad. Creo -escribió- que «toda persona tiene una misión educadora del ambiente en el que vive. (aunque) temo que todo se estrelle ante el baluarte granítico del caciquismo., (critica a los catalanistas por hipócritas), esa trama es exclusivamente carlista., (moralista) no he cobrado mis derechos de Arancel (del juzgado) ni una sola vez, lo mismo con los amigos que con los adversarios», etc., etc. Como adivinando el fin, poco antes de su muerte, publica su 'Evangelio liberal. en un momento de mal humor'. Su 'triunfo' -lo cuenta unos días antes de morir- fue la gestión que hizo para que le pusieran una calle a su amigo Roso. Iba a ser la que uniera la de San Antón y San Pedro, una calle magnifica «porque es continuación de Pintores y salida para el hermoso paseo de Cánovas», pero fue otra.