Fútbol, teatro y español, actividades a la espera de una oportunidad laboral

Jugar al fútbol puede llegar a ser la mejor de las terapias cuando la vida ofrece más dudas que certezas. Pedro Antúnez Montero colabora con la plataforma Refugiados Cáceres y entrena con refugiados y migrantes en su mayor parte africanos. «Juegan bien, les falta hacer un poco de equipo», señala. «Descargan mucho las tensiones, les viene muy bien», explica. De una forma muy gráfica cuenta que esta semana, el pasado martes, día lluvioso, terminaron empapados jugando al fútbol, embarrados pero muy contentos. «Surgió como tiempo de ocio, el fútbol es un lenguaje internacional que les sirve para soltar neuras y traumas que ellos tienen en su vida». La Universidad de Extremadura les ha permitido participar en el trofeo Rector y compiten con todas las facultades. «Competimos en fúbol 7 y en fútbol sala». Esta institución también les ha proporcionado la equipación para jugar.

Entre esos futbolistas está Sanoyo, Kamagate y Siaka, de Costa de Marfil, o Souleymane, de Mali. La mayoría de ellos no llevan ni un año en la ciudad. Todos son veinteañeros y salieron de su país por diferentes causas y varias vías que prefieren no detallar. En este grupo hay refugiados y también migrantes. Al final se crean redes, sobre todo entre los compatriotas, de apoyo y compañía mutua, y tienden a unirse. «Los cacereños me aceptan y todo es bonito para mí por ahora, aunque tengo que encontrar trabajo», explica Siaka. Souleymane explica que es la parte más difícil, «tenemos problemas de documentos, nos faltan muchas cosas para poder trabajar». Todos sonríen, están contentos con el fútbol, pero no pueden dejar de pensar en que su futuro pasa por una oportunidad laboral. Algunos de ellos piensan en trasladarse a otra ciudad más grande. El idioma también les supone una barrera y andan embarcados en cursos de español.

La Plataforma Refugiados de Cáceres tiene como misión la de sensibilizar sobre la situación de los refugiados, abordan campañas de recogidas de alimentos o enseres y también trabajan piel con piel con ellos.

El pasado mes de septiembre se estrenó la comedia 'Yo a Ibiza y tú a Lampedusa', dirigida por Marce Solís e interpretada por actores de Camerún, Nigeria, Guinea Conakry y Perú, todos personas refugiadas. Tras su botadura oficial en Cáceres, ya la han interpretado en varios sitios y tienen cerradas varias actuaciones fuera de Extremadura.