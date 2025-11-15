La fundadora de Mi Vuelo Así se reúne con Morales

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con la fundadora de la asociación Mi vuelo Así, Isabel Muñoz Hernando, superviviente de abuso en la infancia, quien ha transformado su experiencia personal en un proyecto de sensibilización, prevención y acompañamiento a otras víctimas.

«Dar vuelo a la voz» de las víctimas de abuso sexual infantil (ASÍ) fue la motivación principal de Isabel Muñoz al crear la asociación, que desarrolla su labor a través de charlas y talleres de sensibilización, especialmente en centros educativos.