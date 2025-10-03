La Fundación Valhondo convoca cinco contratos predoctorales

Redacción CÁCERES. Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Fundación Fernando Valhondo Calaff de Cáceres abrió este miércoles una nueva convocatoria de contratos predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en la Universidad de Extremadura (UEx) en 2026, cuya solicitud se extiende hasta el 15 de octubre.

Este año, como novedad, se amplía la oferta de cuatro a cinco contratos de investigación, tal y como adelantó el presidente del patronato de la Fundación, José Antonio García, hace unos meses, durante el último acto de entrega de credenciales predoctorales.

Hasta 36 meses

Los adjudicatarios disfrutarán de estos contratos durante de un año, prorrogable hasta 36 meses, con una cuantía que asciende a 18.180 euros anuales.

Cada uno de ellos se enmarcará en los estudios oficiales de investigación relacionados con los campos Humanístico, Social, Científico, Técnico y Biomédico en los distintos departamentos de la UEx.

Las bases y documentación necesaria para la inscripción están disponibles en la web oficial de la Fundación Valhondo y las solicitudes deben enviarse por correo electrónico.