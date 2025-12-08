La Fundación Caja Extremadura se muda a sus nuevas instalaciones del Coliseum en Cáceres

Hay que fijarse un poco para darse cuenta de que en el número 15 de la avenida de España, junto al gimnasio por el que ... a diario pasan cientos de cacereños, hay una sede institucional. La entrada no es demasiado grande ni llamativa pero ahí están las nuevas oficinas de la Fundación Caja Extremadura. El discreto acceso lleva a unas modernas y amplias instalaciones de 650 metros cuadrados que son, desde la pasada primavera, la sala de máquinas de esta entidad social y cultural. Fue entonces, hace cerca de medio año, cuando se trasladó desde el palacio de Mayoralgo (propiedad de Unicaja hasta la reciente adquisición por parte de la Diputación de Cáceres) hasta el reconvertido espacio habilitado en una parte de lo que antiguamente era el cine Coliseum, de su propiedad. El resto, unos 2.200 metros en total, los ocupa el gimnasio Vivagym.

Pilar García Ceballos-Zúñiga es la presidenta del patronato de esta Fundación, que se crea en 2014, cuando deja de ser la obra social de la extinta Caja de Extremadura. La Fundación es ahora una entidad privada independiente, sin ánimo de lucro, que actualmente es accionista de Unicaja, igual que antes lo fue de Liberbank. Es heredera, de alguna forma, de las actividades que se llevaban a cabo cuando existía Caja Extremadura, que nació en 1990 de la fusión de Caja de Ahorros de Cáceres y Caja de Ahorros de Plasencia. Sus tres líneas son la acción social y cultural y el apoyo al emprendimiento. Caja Extremadura se integró en una «fusión fría» en 2011 con Cajastur y Caja Cantabria y dio lugar a Liberbank. En 2021 fue absorbido por Unicaja banco.

La Fundación Caja Extremadura, cuya directora es Leonor García Rodríguez, tiene un total de 14 trabajadores, no solo en su sede cacereña. El colegio mayor universitario Antonio Franco y el centro medioambiental El Salugral también forman parte de esta organización.

García Ceballos explica que al ser la propiedad del edificio de Mayoralgo Unicaja ellos estaban allí de alquiler, por lo que fue ganando peso la idea de moverse a un espacio propio fuera de la plaza de Santa María. «Al haber recuperado el edificio del Coliseum con el gimnasio y quedar este espacio libre pensamos que podíamos volver a dar vida a estas instalaciones, que son multifuncionales y están abiertas a la sociedad». Estar en intramuros, en un lugar tan emblemático como Mayoralgo formaba parte de la identidad de la Fundación, pero el centro moderno proporciona ventajas, entre otras la accesibilidad y la mejora de algunas infraestructuras y redes telemáticas.

Estructura

Se ha llevado a cabo una reforma funcional pensada para el equipo que trabaja allí a diario, para el patronato y para toda la sociedad. Las dos plantas de abajo se abren para actividades de todo tipo, precisa Pilar García Ceballos-Zúñiga. En la planta de abajo hay un vestíbulo con obras de arte en donde llama la atención una escultura de Miguel Sansón. En la segunda planta hay una gran sala para reuniones, además de un despacho. «Allí hacemos las reuniones con entidades sociales, las distintas actividades que llevamos a cabo».

La parte en la que trabaja diariamente el equipo de Caja Extremadura es una zona diáfana con una gran mesa con ordenadores, un office y una pequeña sala superior para reuniones.

La idea es poder seguir desarrollando las distintas líneas que lleva a cabo la Fundación Caja Extremadura. «Cada año lo que hacemos es revisar lo que hacíamos el año anterior y si seguimos con los mismos programas». Subraya García Ceballos que actualmente todos los programas se hacen en colaboración con otras entidades, lo que ha aumentado, de alguna forma, la repercusión de sus acciones. Todo ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. ¿Se plantean cambiar el nombre de esta fundación, teniendo en cuenta que la Caja ya no existe? «Todo está abierto, hasta ahora lo hemos mantenido pero no obviamos que en el futuro pueda cambiar», reflexiona la cara visible de la organización.