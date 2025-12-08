HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La presidenta del patronato de la Fundación Caja Extremadura junto a su equipo y trabajadores en la nueva sede. JORGE REY

La Fundación Caja Extremadura se muda a sus nuevas instalaciones del Coliseum en Cáceres

Repartida en tres plantas y distribuida en 650 metros cuadrados la sede inicia una nueva etapa tras dejar Mayoralgo

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:19

Hay que fijarse un poco para darse cuenta de que en el número 15 de la avenida de España, junto al gimnasio por el que ... a diario pasan cientos de cacereños, hay una sede institucional. La entrada no es demasiado grande ni llamativa pero ahí están las nuevas oficinas de la Fundación Caja Extremadura. El discreto acceso lleva a unas modernas y amplias instalaciones de 650 metros cuadrados que son, desde la pasada primavera, la sala de máquinas de esta entidad social y cultural. Fue entonces, hace cerca de medio año, cuando se trasladó desde el palacio de Mayoralgo (propiedad de Unicaja hasta la reciente adquisición por parte de la Diputación de Cáceres) hasta el reconvertido espacio habilitado en una parte de lo que antiguamente era el cine Coliseum, de su propiedad. El resto, unos 2.200 metros en total, los ocupa el gimnasio Vivagym.

