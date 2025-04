Funcionarios de la prisión de Cáceres intervienen para bajar del tejado a un preso

Funcionarios de la prisión de Cáceres han tenido que intervenir a media mañana de este jueves para bajar del tejado a un preso que ... había trepado hasta esta zona del edificio. Se trata de un recluso con enfermedad mental que lleva 15 días interno en la prisión y que está a la espera de pasar consulta con el psiquiatra, tal y como explica el director de la cárcel, Nahum Álvarez. Señala que los funcionarios han accedido al tejado y le han instado a bajarse. «Al principio no reaccionaba pero finalmente ha accedido y se ha bajado voluntariamente», explica este funcionario.

Álvarez señala que no había ningún informe alertando de riesgo de fuga por parte de este interno, que se encuentra en prisión preventiva por un robo, a la espera de juicio. Indica que lo que sí hay son partes por su comportamiento «atípico» debido a su enfermedad mental. Ha pasado por consulta médica, aunque no toma los fármacos que le han prescrito, lo cual genera problemas. Durante las dos semanas que ha estado ingresado le ha sido localizada una cuchilla, ha hecho jirones a la ropa, ha roto cosas y ha protagonizado situaciones conflictivas, señala a este diario Nahum Álvarez. Tiene tendencia a acumular objetos.

El director de la cárcel advierte de que circulan fotografías que no se corresponden con los hechos sucedidos

El director de la cárcel advierte que hay varias imágenes circulando por redes y relacionándolas con los hechos que no se corresponden con la realidad y que ni siquiera son de la prisión de Cáceres. En una de ellas, en las que supuestamente se ve al preso que se ha subido al tejado, indica que «las concertinas no son esas y no llevaba esa ropa».

El último suceso previo a este en la cárcel de Cáceres tuvo lugar el pasado mes de septiembre. El sindicato CSIF denunció una agresión a varios funcionarios de prisiones cuando un interno clasificado en primer grado de tratamiento agredió al jefe de servicios y a otros tres funcionarios causándoles lesiones a todos ellos, teniendo uno de ellos que acudir inmediatamente al hospital. En la misma jornada ese interno protagonizó también otro grave incidente con los agentes de policía que le custodiaban para ir a juicio. La prisión de Cáceres figura catalogada a nivel nacional como prisión de categoría 2.2, lo que la inhabilita desde el punto de vista estructural para acoger internos tan peligrosos como éste, indicó en ese momento este sindicato.