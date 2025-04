Se da a la fuga tras caer por un terraplén con un coche en la avenida de las Delicias de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 2 de febrero 2022 | Actualizado 03/02/2022 10:09h. Comenta Compartir

Un hombre se ha dado a la fuga esta tarde tras caer el vehículo que conducía por un terraplén en la avenida de las Delicias y llevarse por delante la valla que separa esta vía de la zona peatonal próxima a la ermita de San Blas. Tal y como ha explicado la concejala de Seguridad, María José Pulido, los testigos que han presenciado este siniestro, investigado por la Policía Local y Nacional, han indicado que el conductor «ha huido corriendo y saltando por la ventana».

Se trata, según indica la edil, de un posible robo, ya que los agentes han acudido al domicilio de la titular del vehículo, que ha indicado que no se había percatado de que le faltaba el coche. Las fuerzas policiales están intentando localizar al individuo que se dio a la fuga.

No ha habido que lamentar daños personales, pero «sí se han producido daños importantes en la barrera de protección porque el coche ha arrastrado unos siete u ocho metros de la barandilla». Se cree que el conductor puede tener algún tipo de herida, pero no hay certezas hasta que no den con él. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tarde.

Reyerta

Por otro lado la Policía Nacional ha acudido a la calle Niza, en la Madrila alta, donde ese estaba produciendo una reyerta que ha cesado gracias a la acción de las fuerzas de seguridad. Numerosos coches de policía han acudido hasta la zona.