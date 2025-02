Las fuentes del Rodeo siguen sin agua a la espera de descartar más legionela

EUROPA PRESS CÁCERES. Miércoles, 14 de septiembre 2022, 07:52 Comenta Compartir

Las fuentes clausuradas en el parque del Rodeo de Cáceres y sus alrededores a causa de la legionela siguen cerradas a la espera de que lleguen los resultados de los nuevos análisis que se han hecho para descartar por completo la presencia de la bacteria.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, alabó ayer la labor que han realizado el Ayuntamiento de Cáceres y la Dirección General de Salud para evitar que se produzcan más casos de legionela en la ciudad, después de que el brote detectado a principios de agosto se cerrara con 25 contagios confirmados y cinco personas fallecidas que presentaban graves enfermedades previas.

«Se está haciendo un «trabajo concienzudo en aspectos como controlar la temperatura en las fuentes públicas, la cloración, o en censar todas las bocas de riego», dijo Vergeles

El consejero recordó que al aparecer los primeros casos se clausuraron las nueve fuentes públicas del área que cubre el centro de salud San Jorge, incluidas las de parque del Rodeo, donde el géiser del lago dio positivo en legionela, así como una fuente del entorno de la zona de Colón. El géiser sigue inactivo y la fuente ha sido retirada.

El resto de las fuentes públicas siguen clausuradas a la espera de unos segundos análisis cuyo resultados no han llegado todavía, según confirmó Vergeles, quien recordó que «la legionela tarda en creer al menos 15 días y si no crece hay que esperar algún tiempo más, pero no ha crecido nada».

«El hecho de que en este tiempo no haya dado positivo con la intensidad que dio el géiser y la fuente de la zona de Colón ya es un indicador claro de la situación de limpieza en la que se encuentran las fuentes», subrayó el consejero de Sanidad en declaraciones a los medios en Cáceres.

Asimismo, el consejero volvió a insistir en la relación de «causalidad» entre la clausura de las fuentes en la zona donde epidemiológicamente se estaban produciendo los contagios y el hecho de que dejaran de aparecer casos. «Eso, a día de hoy, es una realidad y estará bien que nos lleguen los resultados de las analíticas para estar completamente seguros de lo que estamos haciendo, pero es muy importante haber clausurado la zona y que hayan cesado los casos», dijo.