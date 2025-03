La ola de frío desborda en Cáceres los centros de acogida a las personas sin hogar

«No es recomendable dar limosnas»

María José Pulido, concejala de Asuntos Sociales, recuerda que «no es recomendable dar limosnas» a las personas sin hogar que viven en la calle porque de esta manera se fomenta que no recurran a los servicios que la ciudad les brinda. Y de esta forma, prosigue, no se puede hacer un seguimiento de cada caso. La mayoría de estas personas, prosigue Pulido, no quieren abandonar la calle. Cuando los centros que Cáceres tiene para acogida están llenos, como ocurrió el domingo, el Ayuntamiento traslada a los usuarios a hoteles en el caso de que sean colectivos vulnerables. El Banco de Alimentos, la Obra Social la Milagrosa de San Vicente de Paúl, la Policía Nacional y la Local completan el protocolo del frío.