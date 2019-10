San Franquete, humorista

Si no son ustedes de Cáceres, quizás no conozcan a Franquete. Se lo presento: es un caballero polifacético que nació en la calle Caleros de Cáceres y participa en actividades solidarias además de ser humorista. Actúa en galas benéficas, en circuitos de la Junta, en fiestas y actos diversos. Sus chistes son más tiernos que hirientes y tiene incluso un espectáculo en el que habla con Dios. Como no se le identifica con lo moderno ni lo intelectual, los modernos y los intelectuales se enfadan consigo mismo cuando acuden, normalmente por compromiso, a algún espectáculo de Franquete y se ríen con sus chistes. Es como si hubieran tomado la firme resolución de no reírse con su humor demasiado clásico, pero les diera la risa y no pudieran dominarla.

Cuando regresé a Cáceres desde Galicia en 2001, no conocía a Franquete ni lo había visto nunca. Una noche cercana a la Navidad, fui a un concierto de música clásica que programaba Caja Duero en el Auditorio. Me senté en las primeras filas dispuesto a escuchar un programa con Mozart y Schubert, cuando salió al escenario un señor desconocido, elegante y dicharachero que presentó el concierto con unos cuantos chistes y unas cuantas bromas.

Mi vis elitista se indignó con cierta razón: era la primera vez que asistía a un concierto de música clásica con presentador. Cualquier aficionado a la música culta sabe que los conciertos no se presentan, y menos con chistes. Sale el director de la orquesta, se le aplaude, saluda, invita al concertino a afinar y comienza la sinfonía. Lo de presentar un concierto con chistes solo lo he visto esa noche en Cáceres.

Indignado, le comenté a mi mujer que, en cuanto llegara a casa, iba a escribir un artículo donde manifestaría mi irritación ante tamaña aberración estética: una sinfonía con preludio humorístico... ¡Qué vergüenza! Además, desenmascararía la desfachatez de aquel caballero heterodoxo y dicharachero.

Mi mujer, que ya llevaba un par de años en Cáceres y estaba al tanto de la realidad de la ciudad, me agarró del brazo y allí mismo me aconsejó: «Yo que tú, no escribiría nada contra ese señor. Se llama Franquete y en Cáceres es lo más parecido a un santo. La gente lo venera».

Me fío de la sensatez de mi mujer y cuando no lo he hecho, he metido la pata hasta el fondo, así que no escribí nada sobre el concierto ni manifesté mi irritación por la presentación iconoclasta de San Franquete. Nunca me arrepentí pues en un par de meses descubrí las paradojas y contradicciones que despertaba el humorista entre los intelectuales y, sobre todo, comprobé que popularmente se le veneraba.

También me dio en aquellos primeros años de mi vuelta a Cáceres por ironizar sobre la patrona de la ciudad. Toda esa parafernalia de los mantos cambiantes, las gentes yendo a la parte antigua solo cuando bajaba la Virgen de la Montaña o su influencia sobre la política local, que la había llevado a que la afiliaran a UGT durante la República, que la transformaba en alcaldesa durante 11 días al año o que la había convertido en cómplice involuntaria de un cambio en la alcaldía al coincidir su procesión con un Womad... Todo eso daba mucho juego para escribir con ironía.

Pero un buen día, echando gasolina entre Cáceres y Malpartida, el encargado de la estación de servicio, tras llenar el depósito de mi coche, me llevó a un aparte y me dijo: «Mire, no me disgusta leerle, pero le voy a dar un consejo, no escriba usted sobre la Virgen de la Montaña porque es sagrada, si ironiza usted sobre su figura, se quedará sin lectores en Cáceres». Le hice caso y no me arrepiento.

Este verano, en A Coruña, me explicaron por qué el alcalde de As Mareas se quedó sin bastón: «No se le ocurrió otra cosa que acabar con el concurso de empanadas de la romería de Santa Margarita y perdió el favor popular». Moraleja conservadora: respeta las tradiciones y las costumbres populares y serás respetado.