El fotógrafo Chema Madoz presidirá el jurado del Premio de Artes Plásticas de la Diputación

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:47

El fotógrafo Chema Madoz presidirá el jurado del XXVIII Premio de Artes Plásticas ‘Sala El Brocense’ que organiza cada año la Diputación de Cáceres, ... y cuyos trabajos pueden presentarse hasta el 15 de octubre. Junto a él estarán Catalina Pulido, directora del MEIAC de Badajoz y Agustín Nieto, gestor cultural y propietario del Espacio BelleArtes de Cáceres.

