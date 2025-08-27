El fotógrafo Chema Madoz presidirá el jurado del Premio de Artes Plásticas de la Diputación

El fotógrafo Chema Madoz presidirá el jurado del XXVIII Premio de Artes Plásticas ‘Sala El Brocense’ que organiza cada año la Diputación de Cáceres, ... y cuyos trabajos pueden presentarse hasta el 15 de octubre. Junto a él estarán Catalina Pulido, directora del MEIAC de Badajoz y Agustín Nieto, gestor cultural y propietario del Espacio BelleArtes de Cáceres.

Madoz (Madrid, 1958) ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2019 y el Premio Aula de las Metáforas, Premio Nacional de Fotografía por el Ministerio de Cultura y el Premio PhotoEspaña. Su obra ha sido exhibida en el Museo Reina Sofía, que le dedicó la primera retrospectiva a un fotógrafo español en vida con la exposición ‘Objetos 1990-1999’.

También formarán parte del jurado Catalina Pulido Corrales, actual directora del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz y Agustín Nieto ‘Yiyo’, gestor cultural, propietario del Espacio Belleartes de Cáceres y promotor de la Feria Arte y Aparte.

El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de noviembre, en el marco de la inauguración de la exposición con las obras seleccionadas en la Sala de Arte El Brocense. La convocatoria del premio se publicó el pasado junio y el plazo de inscripción concluye el 15 de octubre.